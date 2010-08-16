İşsiz sayısı 3 milyonun altına indi

T24 - İşsizlik oranı Mayıs ayında 2.6 puanlık düşüşle yüzde 11'e geriledi. İşsiz sayısı 2.8 milyona indi.



Krizde rekor kıran işsizlik oranında düşüş devam ediyor.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 536 bin kişi azalarak 2 milyon 846 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı 2.6 puanlık azalış ile yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayına göre düşüş 1 puan oldu.



Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3.1 puanlık azalışla yüzde 13.4, kırsal yerlerde ise 1.4 puanlık azalışla yüzde 6.4 oldu.



Mayıs döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 600 bin kişi artarak, 23 milyon 55 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 423 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 177 bin kişi artış kaydetti.



Mayıs'ta istihdam edilenlerin yüzde 25.3'ü tarım, yüzde 19.4’ü sanayi, yüzde 6.6’sı inşaat, yüzde 48.7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.



Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puanlık artışla yüzde 49.4 olarak gerçekleşti. Kayıtdışı işsizlik oranı önceki yılın aynı dönemine göre 1 puanlık azalışla yüzde 43.6 oldu.



Mayıs 2010 döneminde 2 milyon 154 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9.3 olarak belirlendi.



Mevcut işsizlerin yüzde 13.4’ünü (381 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

