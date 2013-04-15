İşsiz sayısı 3 milyona yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı Ocak döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan artışla yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Geçen yılın Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 10.1 düzeyindeydi.

Türkiye genelinde işsiz sayısı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 226 bin kişi artarak 2 milyon 890 bin kişiye yükseldi.

Tarım dışı işsizlik oranı 0.5 puanlık artış ile yüzde 12.9, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 2.3 puanlık artış ile yüzde 20.7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 50.9, istihdam oranı 0.1 puanlık artış ile yüzde 46.1, işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 9.4 olarak gerçekleşti.



İstihdam 24 milyonu aştı



İstihdam edilenlerin sayısı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 958 bin kişi artarak 24 milyon 433 bin kişiye yükseldi. ntvmsnbc'de yer alan habere göre, bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 58 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 900 bin kişi artış gösterdi.

İstihdam edilenlerin yüzde 22.4'ü tarım, yüzde 19.9’u sanayi, yüzde 6.3’ü inşaat, yüzde 51.4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.