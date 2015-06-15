İşsiz sayısı 3 milyon 69 bin kişiye yükseldi!

TÜİK, Mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 322 bin kişi artarak 3 milyon 69 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık artış ile %12,6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile %18,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık artış ile %10,8 olarak gerçekleşti.



İstihdam oranı %45 oldu



İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 370 bin kişi artarak 25 milyon 953 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %45 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 122 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 491 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20’si tarım, %20,5’i sanayi, %6,9’u inşaat, %52,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,4 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,8 puan, sanayi sektörünün payı 0,5, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı.



İşgücüne katılma oranı %50,4 olarak gerçekleşti



İşgücü 2015 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 692 bin kişi artarak 29 milyon 22 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak %50,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek %70,6, kadınlarda ise 0,9 puanlık artışla %30,7 olarak gerçekleşti.