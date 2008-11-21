'Issız' mekânlar figüranla doldu

Son günlerin en fazla konuşulan filmi 'Issız Adam'da 2 bin 500 figüran rol aldı. Çekimler için mağazalar erken açıldı, özel mekânlar kuruldu. Filmin müzik CD'leri bugün piyasada.



Cemal Hünal ve Melis Birkan'ın başrolünü oynadığı aşk filmi Issız Adam, son günlerin en çok konuşulan sinema filmi oldu. Filmin başarısında senaryo ve oyunculuğun yanısıra, yapım aşamasındaki detaylar da etkiliydi. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği, Mustafa Oğuz'un yapımcılığında çekilen filmde yaklaşık 2 bin 500 figüran kullanıldığı öğrenildi. Ada ile Alper'in aşkını anlatan filmin fonunu genellikle Beyoğlu'nun cadde ve sokaklarıyla alışveriş merkezleri oluşturdu.



Dev mutfak kuruldu



Kalabalık cadde ve alışveriş merkezi çekimlerinin gerçekçi olması için bol sayıda figüran kamera karşısında yer aldı. Ada ile Alper'in annesi Müzeyyen Hanım'ın alışveriş merkezindeki sahnesi için Galleria Alışveriş Merkezi tercih edildi. Müşteriye kapalı olduğu sabah saatlerinde özel izinle açtırılan merkezde mağazalar da açık tutuldu.



Yaklaşık 2 dakikalık bu sahne için 300 figüran müşteri rolünü üstlendi. Filmde Alper'in sahibi olduğu mekân için ise Beyoğlu'ndaki Leblon Restoran kullanıldı. Ayrıca mutfak sahneleri için de stüdyoda dev bir mutfak oluşturuldu. Ada'nın evi için yapımcı Most Production şirketinin Arnavutköy'deki ofisinde kafe olarak kullanılan zemin kat dekore edildi.



Unutulmaz klasikler



Filmin hikâyesi ve mekânları kadar müzikleri de ilgi çekiyor. Klasik şarkılara ilgisiyle bilinen Çağan Irmak'ın filminde kullandığı Ayla Dikmen, Nil Burak, Sibel Egemen şarkıları bir albümde toplanarak piyasaya çıkıyor. Filmdeki müziklerden oluşan 'Issız Adam' soundtrack'i bugün piyasada olacak.

