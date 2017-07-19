“İşsiz Gazeteciler Haberinin Peşinde” e-kitabı yayınlandı

IPS İletişim Vakfı / bianet, işsiz bırakılan gazeteciler tarafından yapılan "İşsiz Gazeteciler Haberinin Peşinde" projesinin e-kitabını yayınladı.

İşsiz bırakılmış gazetecilerle dayanışmak amacı ile gerçekleştirilen proje kapsamında 20 gazeteci 10 dosya haber bugün yayınlanmaya başladı.

Haberlerin yayınlanması 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tamamlandı.

Konuları gazetecilik, işsizlik, medya, toplumsal cinsiyet, eğitim, göç, kent, yoksulluk, şiddet ve barış gibi alanları kapsayan dosya haberler fotoğraf, ses, görüntü, veri gazeteciliği unsurlarına sahip ana metin ve yan metinlerden oluşuyor.

Projenin süpervizörü olarak Murat Çelikkan, koordinatörü olarak da Öznur Subaşı görev aldı. Projede jüri olarak; Banu Tuna, Doğu Eroğlu, Haluk Kalafat, Nadire Mater, Tuğrul Eryılmaz, Yasemin İnceoğlu yer aldı.

İngilizce, Kürtçe ve Türkçe olmak üzere üç dille yayınlanan dosya haberlerin editörlüğünü Nilgün Uysal ve Haluk Kalafat yaptı.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Matra-İnsan Hakları Programı mali desteğiyle gerçekleşen proje 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde düzenlenecek olan etkinlikle sona ermişti.

E-kitaba ulaşmak için tıklayın.

Proje kapsamında hazırlanan dosyalar şöyle:

1- Yeni "İşlerinde" Konuşuyorlarsa da Onlar Gazeteci

2- OHAL'de Gazetecilik Yasak

3- Almanya: Yeni Nesil Diaspora/Kopuntu

4- Almanya: Bunaltı Göçü

5- Arap Kızı Camdan Bakıyor'la Gelen Örgüt ve "Araplık"tan Kurtuluş

6- Nasıl Çalışıyor/Çalışamıyorlar; Kalıpyargıları Esnetmek

7- Ayrımcılıktan Kurtulmak İçin Beyazlarla Evleniyorlar

8- Özel Rehabilitasyon Merkezleri ve Sorunlar: Bingöl Örneği

9- İki Yönetici "Engelliye Eğitim Desteği" Uygulamasını Tartışıyor

10- "Engelli Eğitiminde Çözüm Kaynaştırma Sistemi"

11- Bingöllü Öğrenciler ve Veliler Anlatıyor

12- "Gavur"u Gitmiş Mahallesi Kalmıştı, Mahallesi de Gitti

13- Mıgırdıç Margosyan Yıkıntılar Arasındaki Sokağını Bulamadı

14- Nefrete İnat Yaşamı, Aşkı, Mücadeleyi Seçenler

15- Ece Devrim: Zorunlu Seks İşçiliğine Çok Direndim

16- Şahika: Sonradan Trans Kadın Olunmuyor Şahika,

17- Emirhan: Örgütlü Mücadele ve Yaşanana Kayıt Düşmek Şart

18- Sarmaşık Derneği Kapatıldı; Mağdurlar Ne Durumda?

19- Alternatif Bir Banka: Sarmaşık Gıda Bankası

20- Tarihi Dekorlu Bir Modern İstanbul Tasarısı: Balat

21- Kayyum Kıskacında Kalan Sanat

22- Sanatçılar ve Seyirciler Sahnesiz; Öğrenciler Konservatuvarsız Kaldı

23- Kayyum Kıskacında Sanatın Veri Haritası

24- Kürt Hareketlerinin Hapishane Kronolojisi

25- KCK Operasyonları

26- Hapishane: Genel Başkanlara Zorunlu Uğrak