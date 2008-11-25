İşsiz engelliler için proje

Bedensel Engelliler ve İşitme Engelliler Derneği ile Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) Diyarbakır İl Müdürlüğünce işitme engellilere yönelik hazırlanan ''Temel Bilgisayar'' ve ''Bilgisayarlı Muhasebe'' eğitim projesi ile işsiz engellilere bilgisayar eğitimi veriliyor.



Bedensel Engelliler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Kadri Topdemir yaptığı açıklamada, işitme engellilerin talebi üzerine hazırladıkları ''Temel Bilgisayar ve Bilgisayarlı Muhasebe'' eğitimi ile işsiz engellilerin vasıflı hale getirilerek istihdamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Topdemir, Diyarbakır'da ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında işitme engellileri bir tercüman yardımı ile teknolojiyle buluşturduklarını bildirdi. Bedensel Engelliler Derneğindeki bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilen eğitimlerin iki aşamadan oluştuğunu ifade eden Topdemir, projeden yararlanacak kursiyerlerin İş-Kur İl Müdürlüğüne kayıtlı işsiz engelliler olması gerektiğini belirtti. Topdemir, ''ilk temel program, temel bilgisayar kullanımına yönelik. İş-Kur İl Müdürlüğüne kayıtlı ilkokul mezunu 10 işitme engelli 2 ay süresince toplam 160 saat eğitim alacak. Bilgisayar kullanmasını bilen, eğitim düzeyi yüksek işitme engellilerimize yönelik olarak da bilgisayarlı muhasebe kullanımı ile ilgili eğitim veriliyor. Lise mezunu 10 engelli 3 ay süresince toplam 180 saat bu kursta eğitim alacak. Ticaret Meslek Lisesinin desteği ile bu eğitim veriliyor'' dedi.



işsiz engelliler vasıflandırılıyor



Proje kapsamında eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verileceğine dikkati çeken Topdemir, böylece işsiz engellilerin istihdam edilmelerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılmış olacağını söyledi.



İş Kanununda yapılan düzenleme ile özel sektörde işçi sayısının yüzde 3'ü oranında, kamuya ait iş yerlerinde ise yüzde 4 oranında engelli çalıştırılmasının belirlendiğini ifade eden Topdemir, bu maddeye aykırılık hallerinde tahsil edilecek cezaların özürlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ve bu gibi projelerde kullanıldığını bildirdi. Topdemir, ''bu kapsamda İş-Kur İl Müdürlüğü, işverenden kesilen bu cezaları çeşitli projelerle değerlendiriyor. Engelliler dernekleri olarak bizler de çeşitli projeler hazırlayarak İş-Kur'a sunuyoruz. Projeler onaylandığı takdirde İş-Kur Genel Müdürlüğünce hayata geçiriliyor. İşsiz engelliler vasıflandırılıyor. İş-Kur'a kayıtlı engelli işsizler için hazırlanan bu proje ile bilgisayar eğitimi alan engellilerin istihdamını amaçlıyoruz'' dedi.

