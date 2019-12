'Issız Adam'ların en önemli sorunu erken boşalma

Grip ilaçlarının erken boşalmaya etkisi

Yan etkilere bağlı erken boşalma



'Düzensiz ilişki de önemli etken'

Erken boşalan ve bu nedenle de zamanla cinsellikten soğuyan erkeklerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) grip salgınıyla birlikte erken boşalma vakalarında artış olduğunu açıkladı ve Çağan Irmak'ın son filmi Issız Adam' ile ülkemizin gündemine oturan erken boşalma hastalığı hakkında bilgi verdi.Erken boşalmanın bir takım ilaçların kullanımı ya da bırakılmasının yan etkisi olarak da ortaya çıkabileceğini söyleyen CİSED Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Dr. Cem Keçe, “Özellikle ruh sağlığı hastalıklarında kullanılan ilaçların ani olarak kesilmesi erken boşalmaya yol açabilir. Bu tip erken boşalma sonradan kazanılmış olup, her durumda ortaya çıkar. Bir takım trankilizan ya da uyku getirici ilaçların (opiyatlar) bırakılması ya da soğuk algınlığı ve grip ilaçlarının yoğun bir şekilde reçetesiz kullanımı sonucunda erken boşalma görülebilir.” dedi.Bazı ilaçların kullanımı ya da bırakılması sonucunda ortaya çıkan erken boşalmanın tedavisinin ilaca bağlı olarak değişebileceğine dikkat çeken CİSED Genel Sekreteri Psk. Gülüm Bacanak ise “İlaç bırakıldığı için erken boşalma ortaya çıkmışsa, ilaç kimyasalı vücudu terk ettiğinde normal cinsel işlev geri gelecektir. Bu, ilaca bağlı olarak 2 ila 6 hafta sürebilir. Eğer erken boşalma kullanılan bir ilaçtan dolayı oluştuysa, hasta doktoruyla ilacı bırakmayı ya da değiştirmeyi konuşmalıdır. Eğer normal işlev geri gelmezse, erken boşalmaya neden olabilecek diğer sorunlardan şüphelenilmelidir.” dedi.Modern hayatın yalnızlaştırdığı insanları anlatan Çağan Irmak'ın son filmi Issız Adam'daki Alper karakteri tipindeki erkeklerin erken boşalabileceğine dikkat çeken Dr. Cem Keçe, “Lüks yaşamayı seven, işinde başarılı ama özel yaşantısını her gün farklı kadınlarla birlikte olarak düzene koyamamış, hayatını; yaptığı yemekler, günübirlik ilişkiler, paralı kadınlar üçgeninde yaşayan Alper karakterindeki erkekler düzenli bir seks hayatları olmadıkları için erken boşalabilirler. Çünkü düzensiz ve seyrek kurulan cinsel ilişki erken boşalmadaki en önemli faktörlerden biridir.Ayrıca ilişkiye verilen önem ve gerginlik yani performansın çok önemli olarak algılandığı durumlarda ve yoğun aşk duygularının varlığında da erken boşalma ortaya çıkabilir. Yaş ilerledikçe, düzenli bir cinsel hayat başladığında, yoğun aşk duyguları zamanla yerini sevgiye bıraktığında; cinsel ilişkinin esrarı zamanla çözülür ve cinsel organların hassasiyetinin azalması sebebiyle boşalma gecikebilir.” dedi.