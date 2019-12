Issız Adam'a rakip

Kimsenin sevgilisi olmak istemeyen bir kadını anlatan ‘Aşkın (500) Günü’ adlı film 9 Ekim’de Türkiye’de vizyona giriyor.



Konusu Çağan Irmak’ın filmi Issız Adam ile aynı olan filmin, kadın erkek ilişkilerinde yeni tartışmalara neden olabilir. 7 Kasım 2008’de Çağan Irmak’ın “Issız Adam”ı vizyona girdiğinde milyonlarca izleyici salonlara akarken, filmin başlattığı tartışmalar -ilişkilerde bağlanma korkusu, erkek davranışları- gündemi aylarca meşgul etti. Zira film, sevdiği kadına bağlanma sorunu yaşayan bir erkeği tanıştırmıştı izleyicilerle...



Temmuzda ABD’de vizyona giren “Aşkın (500) Günü” (500 Days of Summer) de ıssız bir kadını konu alıyor. Ona deli divane âşık olan Tom’a, “aşka inanmıyorum” diyen Summer karakteri, ‘aşka temkinli yaklaşan’ bağımsız kadını simgeliyor. Filmin sürprizli sonunun ‘canı yanmış’ kadınlara çok iyi geleceğini de hemen ekleyelim. Issız adamın pabucunu dama atacak bu ıssız kadın Türkiye’ye geliyor. Buluşma 9 Ekim’de.



Filme gelince... Her yıl, sessiz sedasız çekilen, müzikleri, replikleri ve karakterleriyle popüler kültürde yer eden bir Amerikan bağımsız filmi olur... “Sil Baştan/Eternal Sunshine” ve “Juno” gibi... İşte “Aşkın (500) Günü”, kadın erkek ilişkisinde yeni bir tartışma başlatmakla kalmayıp, yılın bağımsız filmi unvanını da alacak gibi görünüyor. “Kızla erkek tanışır, erkek âşık olur, kız olmaz” cümlesiyle tanıtılan film, kimsenin sevgilisi olmak istemeyen Summer’la, deli divane âşık romantik Tom’un 500 günlük ilişkisini konu alıyor. Filmde Summer ve Tom’ı parlayan genç oyuncular Zooey Deschanel ve Joseph Gordon Levitt canlandırıyor.



Eleştirmenler çok beğendi



Film, 7.5 milyon dolarlık mütevazı bütçesini sırf ABD gişesinde 33 milyona katladı. Üstelik İMDB’nin en iyi 250 film listesinde, bugün itibarıyla 170. sırada. “Aşkın (500) Günü” eleştirmenlerin de kalbini fethetti. Ünlü eleştirmen Roger Ebert’ın tam not verdiği film için bir başka ünlü sinema eleştirmeni Peter Travers, “Romantik komedi türünün boş kafalılığını gözler önüne serip, ilişkileri olduğu gibi gösteriyor” diye yazdı. İşi ileriye götürüp, filmi romantik komedi klasikleri arasında gösteren eleştirmenler de var.