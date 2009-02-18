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Kültür-Sanat

'Issız Adam' Avrupa'ya açılıyor

Türkiye'de şu ana kadar 2 milyonu aşkın seyirciye ulaşan Çağan Irmak'ın ''Issız Adam'' adlı filmi Avrupa'ya açılıyor.

18 Şubat 2009 02:00

Türkiye'de şu ana kadar 2 milyonu aşkın seyirciye ulaşan Çağan Irmak'ın ''Issız Adam'' adlı filmi Avrupa'ya açılıyor.

Alman Kinostar firmasınca 12 Mart'tan itibaren dağıtımı yapılacak film, Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve İngiltere'de yaklaşık 100 kopyayla vizyona girecek.

Filmin Avrupa galaları, 8 Mart'ta Londra'da, 9 Mart'ta Köln'de, 10 Mart'ta Frankfurt'ta ve 11 Mart'ta Berlin'de oyuncular ve yönetmen Irmak'ın katılımıyla yapılacak.

Ayrıca, filmin 23 Mart'tan itibaren DVD'sinin de satışa çıkacağı bildirildi. Filmin kamera arkasından görüntülerin yanı sıra ekiple röportajların yer aldığı DVD'de, 6 yabancı dilde altyazı seçeneği ve engelliler için Türkçe altyazı da bulunacak.

Açıklamada, Umut Çocukları Derneğine bağışlanmak üzere sınırlı sayıda çıkarılan filmin müziklerinin yer aldığı CD'den bugüne kadar 155 bin adet satıldığı kaydedildi.
''Issız Adam'' filmini, Türkiye'de 15'inci haftasında 2 milyon 765 bin kişi izledi.

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