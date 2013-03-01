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Politika

İsrail'den, Erdoğan'ın 'İslamofobi insanlık suçudur' sözlerine sert tepki

Başbakan Erdoğan'ın söylediği 'Tıpkı siyonizm gibi, tıpkı antisemitizm gibi İslamofobinin de bir insanlık suçu olarak görülmesi kaçınılmaz hal almıştır' sözlerine İsrail'den tepki geldi

01 Mart 2013 01:13

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başbakan Erdoğan’ın Medeniyetler İttifakı Forumu'nda yaptığı konuşmada kullandığı “Tıpkı siyonizm gibi, tıpkı antisemitizm gibi, tıpkı faşizm gibi, İslamofobinin de bir insanlık suçu olarak görülmesi kaçınılmaz hal almıştır” sözlerine sert tepki gösterdi.

Netanyahu, Erdoğan’ın sözlerini, “Benzerlerinin dünyadan silindiğini düşündüğümüz karanlık ve hakaretamiz bir ifade” olarak nitelendirdi.
İsrail Başbakanı, “Türkiye Başbakanı'nın Siyonizm'le Nazizm arasında yaptığı kıyaslamayı kınıyorum” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan da bir açıklama yapılarak Erdoğan’ın “boş” sözlerinin “cahillikten kaynaklandığı” belirtildi.

Yahudi örgütleri ADL ve B’nai Brith International ile İsrail kamuoyunda genel olarak İsrail karşıtı olmakla eleştirilen Birleşmiş Milletler’deki “İsrail karşıtı uygulamaları ve insan hakları ihlallerini gözetmek” amacıyla kurulan UN Watch örgütü de Erdoğan'ı eleştirdi.

Erdoğan’ın sözleri İsrail basınında da geniş yer buldu. Birçok gazete Başbakan’ın ifadelerini haberleştirirken, Haaretz gazetesinin haberinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Kasım 1975’te aldığı Siyonizm’in “bir tür ırkçılık ve ırk ayrımcılığı” olduğu yönündeki karar hatırlatıldı.

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