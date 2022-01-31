İsrailli yetkili: Herzog'un olası Türkiye ziyareti, iki ülke arasındaki ilişki için turnusol testi olur

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u Ankara’ya davet etmesini değerlendiren İsrailli yetkililer, olası görüşmenin Türkiye-İsrail ilişkileri için bir “turnusol testi” olacağını söyledi.

The Haaretz’in aktardığı habere göre, İsrail Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan’ın Herzog’un ziyareti açıklamasına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken ismini vermeyen yetkililer, ziyarete ilişkin görüşmeler yapıldığını doğruladı.

İsmini vermeyen İsrailli bir yetkili, olası ziyaretin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın niyetinin bir göstergesi” olduğunu söyledi.

Yetkili “Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir görüşme kullanılabilir bir araç olur. Cumhurbaşkanı siyasiden ziyade sembolik bir figür. Bu kanaldan başlanabilir ve daha sonra yavaş bir tempoda gelişmeler ve uygulamalar incelenebilir” dedi.

Bir başka yetkili ise “Türkiye’yle ilişkilerin ‘donmuş’ durumdan ‘soğuk’ duruma değiştirilmesi kararı oluşturuluyor. Çok sayıda sembolik durum yaşanabilir. Örneğin Büyükelçi atamaları ya da ekonomik anlaşmalar. Ancak Türkiye tarafından açık adımlar olmadan ilerlemeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Filistin politikalarına yönelik tepkilerinin hatırlatıldığı haberde, İsrail’in de Erdoğan’ın Hamas’la sıcak ilişkilerinden rahatsız olduğu belirtildi.

Haaretz’e konuşan yetkili, Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nın konutunu fotoğrafladıkları gerekçesiyle tutuklanan İsrailli çiftin serbest bırakılmasını örnek göstererek Erdoğan’ın attığı son attığı adımlarla “ciddiyetini ortaya koyduğunu” söyledi.

Yetkili “Erdoğan, terörle mücadele ve Türkiye’de Hamas karşısındaki eylemleriyle olumlu sinyaller veriyor. Bu çok önemli çünkü bizim açımızdan bu, ilişkileri ilerletmemizi engelleyen temel sebeplerden biri” dedi.

Yetkililer, Türkiye’yle ilişkilerdeki iyileşmenin İsrail’in Yunanistan ve Kıbrıs’la müttefikliği pahasına gelmeyeceğini söyledi ve şöyle devam etti: Bu iki ülke ilişkilerin iyileştirilmesine karşı çıkmadı. İsrail açık bir şekilde onlarla olan güvenlik işbirliğini devam edeceğini söyledi. Onlar da Erdoğan’la diyaloğu ilerletiyorlar.”