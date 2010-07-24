-İSRAİLLİ VOLEYBOLCULARA YOĞUN GÜVENLİK ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Ankara'da düzenlenen Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi Finalleri'nde, İsrail, Sırbistan maçı öncesi salonda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. TVF Başkent Salonu'nda saat 17.00'de günün ilk karşılaşmasını Sırbistan ile yapacak İsrail takımına, İsrail İç Güvenlik Servisi'nin (Şin Bet/Şabak) elemanları eşlik ediyor. Seyircisiz oynanacak karşılaşma için güvenlik güçleri Gazi Üniversitesi Rektörlüğü girişi, Boğaziçi sokak ve Konya yolundan salona uzanan yaya yolunu kapatarak, bu noktalardan girişi engelledi.