-İSRAİLLİ VEKİLLERDEN "İBRANİCE" ÖNERİSİ TEL AVİV (A.A) - 04.08.2011 - İsrail parlamentosunun koalisyon ve muhalefetinden bir grup milletvekili, "Yahudi ve demokratik bir devlet" olarak ülkenin şimdiye kadar kabul edilmiş bulunan temel özellikleri değiştiren bir Anayasal (Temel Yasa) öneri verdi. Yeni yasa önerisinin hedefleri arasında şimdiye kadar İbranice, Arapça ve İngilizceyi resmi dil olarak kabul eden İsrail'in resmi tek dilinin İbranice olması da yer alıyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, Temel Yasa değişikliği teklifini 40 milletvekili imzaladı. Ana muhalefet partisi milletvekillerinden Avi Dichter ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud partisi milletvekillerinden Zeev Elkin ve koalisyon partilerinden, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın Yisrael Beiteniu'lu (Evimiz İsrail) David Rotem'in birlikte hazırladıkları yasa teklifinin, halihazırda 29 üyesi bulunan Kadimalı milletvekillerinden 20'sinin desteğini aldığı da kaydedildi. Yasa değişikliği önerisini İşçi Partisi, Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Bağımsızlık (Atzmaut) ve Ulusal Birlik milletvekillerinin de desteklediği belirtiliyor. Milletvekillerinden geniş destek bulan değişiklik önerisinin, İsrail parlamentosunun (Knesset) kış dönemi çalışmaları sırasında geçeceğine inanıldığı da kaydedildi. Önerinin hazırlayıcılarından Likudlu Zeev Elkin'e göre, yeni değişiklik "mahkemelerde ülkenin Yahudi devleti unsurunun demokratik unsuru ile çatışması hallerinde, Yahudi ulus devlet fikri doğrultusunda karar verme şansı tanımayı" amaçlıyor. Yasanın, devletin karakteri ile ilgili temel konsensüsü de yeniden tanımladığı bildirildi. Bu doğrultuda, örneğin halihazırda İngiliz mandası döneminden kalma yasada Arapça ve İngilizcenin de resmi diller olarak kabul edilmesine karşın, yeni öneri doğrultusunda ülkenin tek resmi dilinin İbranice olması öngörülüyor. Ülkenin 7 milyonu aşkın nüfusunun beşte biri Araplardan oluşan İsrail'de, yeni değişiklikle Arapçaya ise özel bir statü verilmesi ve "Arapça konuşanların, yasaca öngörüldüğü üzere, hizmetlere dilsel açıdan erişime hakları oldukları" vurgulanıyor. Zeev Elkin, anayasal değişikliğinin İsrail'in uluslararası arenadaki imajına etkisi konusunda bir endişesi bulunmadığını vurguladı. Kadima milletvekillerinden çoğunun destekçileri arasında bulunmasına rağmen, Kadima, bunun partinin değil, aralarından bir milletvekilinin tasarrufu olduğunu belirtti. Kadima, bu değişiklik önerisinin önce grupta tartışıldıktan sonra destek verip vermemelerinin belli olacağını kaydetti.