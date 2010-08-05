İsrailli turist oranı yüzde 90 azaldı

T24 - İsrail ordusunun Mavi Marmara'ya saldırısının ardından, Haziran'da Türkiye'yi ziyaret eden İsrailli turist sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 90'lık bir düşüş kaydetti.



Haziran 2009'da 27 binden fazla İsrailli turist Türkiye'ye gelmişti. Bu yıl aynı dönemde gelen İsrailli sayısı ise yalnızca 2600 dolayında.



Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı bu verilere göre, Haziran'da Türkiye'ye gelen İsrailli turistlerin sayısı Yeni Zelandalılardan bile düşük. Bununla beraber Haziran'da ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın Haziran ayında gelenlerden yüzde 7.3 oranında daha fazla. Yaklaşık 3.5 milyon yabancı turist Türkiye'yi ziyaret etmiş durumda.



Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ablukasını delmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrailli komandolar tarafından saldırı düzenlenmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmiş, İsrail de yurttaşlarına Türkiye'ye gitmeme çağrısında bulunmuştu. Çağrı, 20 Temmuz'da kaldırılmıştı.



Türkiye bugüne dek İsrailli turistler için popüler bir güzergahtı. 2008'de 558 binden fazla İsrail yurttaşı Türkiye'ye gelmiş, geçen yıl da 310 bini aşkın İsrailli tatil için Türkiye'yi tercih etmişti.



Suriye'den Türkiye'ye gelen turist sayısı ise geçen yıla oranla ikiye katlandı.





