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Dünya

İsrailli tenisci Peer’a Dubai ambargosu

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrailli tenisçi Shahar Peer’ın, Dubai Tenis Şampiyonası’na katılmasına izin vermedi.

15 Şubat 2009 02:00

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrailli tenisçi Shahar Peer’ın, Dubai Tenis Şampiyonası’na katılmasına izin vermedi.

Her yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai emirliğinde düzenlenen ve tenis dünyasının prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen, 2 milyon dolar ödüllü Dubai Tenis Şampiyonası, uluslararası bir krize neden oldu.

WTA Tour’un CEO’su Larry Scott, konuya ilişkin açıklamasında, İsrailli kadın tenisçi Peer’ın, Dubai’deki turnuvaya katılmasına izin verilmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, yönetim kurulunun, Dubai Tenis Şampiyonası’nın geleceğini tartışmaya açtığını söyledi. Scott, WTA’nın kurallarına göre, her tenisçinin istediği turnuvaya katılabileceğine işaret etti.

Dünya klasmanında bayanlarda bir zamanlar 20. sırada bulunan, halen 48. sıradaki Peer da geçen yıl Katar Açık’ta oynayarak, Arabistan Körfezi’ndeki tenis turnuvalarına katılan ilk İsrailli olma unvanını elde ettiğini ifade ederek, "Başkent Doha’da ne kadar sıcak karşılanmıştım" dedi.

Tenisçiler korta çıktığında, akıllarından siyaset geçmediğine işaret eden Peer, "Sadece maçınıza odaklanıyorsunuz. Bana Katar’da çok kibar davrandılar. Orada kendimi iyi hissettim. Dubai’ye, siyaset elçisi olarak gelmiyorum. Ancak bir turnuvada oynamak, benim için barışa veya bir başka şeye destek olmam anlamına gelecekse, bundan da mutluluk duyarım" diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri veya turnuvanı organizasyon komitesinden ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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