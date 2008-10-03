İsrailli subaylar İspanya'da tutuklanabilir

Savaş suçu işlemekle suçlanan İsrailli bazı üst düzey siyasetçi ve subaylar, İspanya topraklarına ayak basmaları halinde tutuklanabilecek



Daha önce İngiltere'de olduğu gibi, bu ihtimal, bir İspanyol insan hakları örgütünün, 2002'de Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarının önde gelen komutanlarından Salah Şahade dahil 15 kişinin öldürülmesine karışanların, İspanya topraklarına ayak basmaları halinde tutuklanmasını talep etmesiyle ortaya çıktı.



Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrailli ve İspanyol yetkililer, geçen haziran ayında Madrid mahkemelerine yapıldığı belirtilen başvurunun ardından ortaya çıkan sorunu çözmeye çalışıyor.



Eve 1 tonluk bomba atılmıştı



Şahade, 2002 yılı temmuzunda İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyonda, bir F-16'dan bulunduğu eve bir tonluk bomba atılarak öldürülmüş, operasyonda Şahade'nin karısı ve kızı dahil, çoğu çocuk 14 sivil yaşamını yitirmiş, 50 dolayında kişi de yaralanmıştı.



İsrail, Hamas'ın 1987'de kuruluşundan beri üyesi olan ve daha sonra önemli liderlerinden biri konumuna gelen Şahade'yi, İsrailli asker ve sivillere İsrail içinde ve Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılardan sorumlu tutuyordu.



İspanyol insan hakları grubu ise geçen haziran ayında Madrid'de bir mahkemeye başvurarak Şehade'nin öldürülmesi emrini veren İsrailli yetkililer hakkında yakalama emri çıkarılmasını istedi.



Ölüm döşeğindeki Ariel Şaron da dahil



İspanyol grubunun başvurusunda, halen koma hali süren dönemin Başbakanı Ariel Şaron, dönemin Savunma Bakanı, mevcut hükümetin Altyapı Bakanı Binyamin Ben-Eliezer, yine dönemin İç Güvenlik Servisi Şin Bet (Şabak) Başkanı ve halihazırda İç Güvenlik Bakanı olan Avi Dichter, İsrail ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Moşe Yaalon, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı, eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, Harekat Komutanı Giora Eyland ve Güney Kuvvetleri Komutanı Doron Almog'un isimleri yer alıyor.



İspanyol yetkililerse kısa süre önce İsrail hükümetine gizli bir yazı göndererek, adli işlemlerle ilgili bilgi verdi ve bu kişiler hakkında takibat yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa ne yapıldığını ve içlerinde kendilerine diplomatik dokunulmazlık sağlayan devlet görevlerinde çalışan olup olmadığını sordu.



İsrail, İspanyol hükümetinin mahkemelerden böyle bir karar çıkmasını önleyerek, İngiltere'nin yaptığı gibi sorunu çözeceği beklentisini taşıyor.



İsrail 'İspanya'ya gitmeyin' diye uyardı



İsrail Dışişleri Bakanlığı, bu kişilerin tutuklanmaması için, sorun çözümlenene kadar İspanya'ya gitmemelerini de istedi.



İspanya, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına üye. Divan tüzüğü, İspanya'ya suç kendi toprağında işlenmemiş bile olsa, savaş suçluları hakkında dava açma hakkı veriyor.



İsrailli ve İspanyol yetkililerin, sorunu gidermek amacıyla görüşmeler yürüttükleri belirtiliyor.



İsrail'se Şehade'nin öldürülmesi konusunun İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından karara bağlanmış ve İsrail ordusunun girişeceği harekatlarda sivil halkın uğrayabileceği zararı en aza indirecek yöntemler geliştirmesi için özel bir komite görevlendirmiş olduğunu hatırlatacak.



İsrail Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tzipi Livni, bir süre önce bölgeyi ziyaret eden İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Moratinos ile konuyu görüşmüş ve Moratinos'tan konuya çözüm getirmelerini isteyerek, İsrail subaylarının İsrail karşıtı yasalar nedeniyle zarar görmemesi gerektiğini ifade etmişti.



İsrailli diplomatik yetkililer, İspanya makamlarının mahkemelerin yakalama kararları çıkarmasına müsaade etmeleri halinde, Madrid-Kudüs ilişkilerinin gereksiz yere bozulacağını da belirtti.



İngiltere'de de Filistinli insan hakları grup ve ailelerinin mahkemelere verdiği dilekçeler üzerine, Şahade suikastı dahil, bazı önemli hedefli suikast ve bombalamalar nedeniyle, mahkemeler tarafından olaylara karışan İsrailli subay ve siyasetçiler için benzer yakalama emirleri çıkarılmış, İsrailli general Doron Almog, 2005 yılında İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında tutuklanacağını öğrenince uçaktan inmeyerek, doğrudan doğruya İsrail'e geri dönmüştü.



İngiltere mahkemesi, aynı yılın sonuna doğru Almog hakkındaki kararı iptal etmişti.