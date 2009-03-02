İsrailli 'ölüm timi' askerinin infaz anıları

İngiliz basınına konuşan İsrailli eski bir asker, "ölüm timi" görevi kapsamında Filistinli iki militan ile cinayete tanık olan iki sivili nasıl öldürdüklerini anlattı.



İngiltere'de pazar günleri yayımlanan The Independent on Sunday gazetesi, İsrail’in "ölüm timinde" yer aldığını öne süren 30 yaşlarındaki eski bir keskin nişancının itiraflarını yayımladı. İsrail ordusunun hedef belirleyerek infazda bulunduğuna dair iddiaların ilk kez birinci ağızdan doğrulandığı itiraflar özetle şöyle:



İtirafçı asker, 22 Kasım 2000 tarihinde Gazze’nin güneyindeki Refah’ta yaşayan Cemal Abdürrezzak ve Avni Duheyr adlı Filistinli militanları tutuklamakla görevlendirildi.



Tim, orduya ait bir ikmal kamyonunun içine gizlenmişti. 20 dakikalık takibin ardından emir aniden değişti ve "Öldürün" talimatı geldi.



Suikast eğitimi almış olan askerler bir yol ayrımında hedef aracı durdurdu. Ancak bir başka araç da oradaydı. Ekip komutanının emri üzerine o araca da ateş açıldı. Militanların yanı sıra, Filistinli masum bir fırıncı ile öğrenci de sırf görgü tanığı oldukları için askerlerce öldürüldüler. İsrail Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı, telefonla askerleri kutladı. İtirafçının ruh sağlığı bozuldu.