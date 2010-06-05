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Dünya

İsrailli ile evlenen vatandaşlıktan çıkarılacak!

Mısır'da , İçişleri Bakanlığı'nın İsrailli kadınlarla evlenen Mısırlılar'ı vatandaşlıktan çıkarmasını öngören kanunu onaylad

05 Haziran 2010 03:00

T24 - Mısır'da Yüksek İdari Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nın İsrailli kadınlarla evlenen Mısırlılar'ı vatandaşlıktan çıkarmasını öngören kanunu onayladı.


Mahkeme, her vakanın Kabine tarafından kişisel bazda ele alınması ve Bakanlığın vatandaşlıktan çıkarma kararı vermeden önce erkeğin İsrailli bir Arap ya da Yahudi ile evlenip evlenmediğini göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.


Söz konusu davanın, İsrail ve Mısır arasında 31 yıl önce imzalanan barış anlaşmasına rağmen, hala çoğu Mısırlılar'ın İsrailliler'e yönelik derin düşmanlığının altını çizdiğine dikkat çekiliyor.


Hükümet, İsrailli kadınlarla evlenen Mısırlılar'ın sayısını açıklamadı. Ancak bu sayının 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

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