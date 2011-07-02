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İSRAİLLİ HABER SİTESİNDEN YENİ İDDİA TEL AVİV (A.A)

02 Temmuz 2011 15:32

-İSRAİLLİ HABER SİTESİNDEN YENİ İDDİA TEL AVİV (A.A) - 02.07.2011 - İsrailli Ynet haber sitesi, "İsrail ile Türkiye arasında, Mavi Marmara ile ilgili BM Komisyonu tarafından hazırlanan Palmer raporundaki değerlendirmeleri yumuşatmak için gizli görüşmeler yapıldığını" öne sürdü. Ynet, Washington'dan verdiği ve İsrail'deki kaynaklara dayandırdığı haberinde, BM Komisyonu'ndaki İsrail Temsilcisi Yosef Ciechanover ile Türk meslektaşı ve diğer yetkililerin, "rapordaki sonuçların, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kullanılmasını sağlama çabaları doğrultusunda, ülkeler arasında mekik dokuduklarını" öne sürdü. Haberde, aynı kaynakların, "Amerikan yönetiminin, her iki tarafa da aralarındaki gerilimi sona erdirmek için baskı uyguladığı" ve bu nedenle "Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Geoffrey Palmer ile eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe başkanlığındaki komisyonun nihai raporunun yayımlanmasının ertelendiğini" söyledikleri belirtildi. Söz konusu kaynakların, "Türkiye ile İsrail'in karşılıklı bir anlaşmaya ulaşabilmesi halinde, BM'nin de raporun değerlendirilmesini ılımlılaştırmaya yönelebileceğini ve taraflardan birini doğrudan suçlamadan kaçınacağını" ifade ettikleri kaydedildi. ABD Başkanı Barack Obama'nın, geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı iki kez telefonla aradığı, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un da Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu ile taraflar arasında ilerleme sağlama çabaları çerçevesinde konuştuğu belirtilen haberde, Washington'un Ankara'yı, özellikle bölgedeki gösteriler ve Suriye'nin protestoculara yönelik şiddet kullanmasının ardından Ortadoğu'da ana stratejik ortak olarak gördüğü ifade edildi.

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