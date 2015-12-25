İsrailli grubun katliam kutlamasına Netanyahu'dan yorum: Kabul edilemez!

Temmuz ayında Batı Şeria'nın Duma köyünde Filistinlilere ait bir evin İsrailli yerleşimciler tarafından kundaklanması olayında yanarak ölen bebeğin fotoğrafını bıçaklayarak kutlama yapan İsrailli bir grup hakkında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu “Kabul edilemez” dedi.

İsrail Başbakanı ‘kutlama’ görüntüleri ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yayınlanan şoke edici görüntüler, İsrail toplumu ve devletinin güvenliğini tehdit eden bir grubun gerçek yüzünü gösteriyor. Hukuku reddeden ve kendisini hukukun üstünde gören insanları kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Sputnik’in haberine göre Batı Şeria'nın Duma köyünde 18 aylık Ali Devabişe, İsrailli yerleşimcilerin 31 Temmuz günü düzenlediği saldırıda evinin içinde yanarak ölmüştü. Saldırıda Ali'nin anne ve babası da hayatını kaybetmiş, aileden sadece Ali’nin 4 yaşındaki abisi Ahmed vücudunun yüzde 60'ı yanık olarak kurtulabilmişti.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yayınlanan ve kundaklama olayı nedeniyle tutuklanan saldırganların yakını olduğu iddia edilen radikal Yahudilere ait bir düğünde çekilen videoda, grubun ellerindeki Devabişe bebeğin resmini bıçakladığı, molotof kokteyli ve tüfeklerle dans ettiği görülüyor.

"Hadi Filistinlilerden intikam alalım"

Yahudi grup, "Hadi Filistinlilerden intikam alalım" anlamına gelen İbranice şarkılar da söylüyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, görüntüleri ‘kabul edilemez’ olarak niteledi. Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "Yayınlanan şoke edici görüntüler, İsrail toplumu ve devletinin güvenliğini tehdit eden bir grubun gerçek yüzünü gösteriyor. Hukuku reddeden ve kendisini hukukun üstünde gören insanları kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Haaretz gazetesi de, düğünde evlenen kadının daha önce Filistinlilere saldırmaktan gözaltına alındığını duyurdu.