İsrailli gazeteci duyurdu: Lavrov Bennett'ten özür diledi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Hitler'in yorumları hakkında İsrail Başbakanı Bennett'ten özür dilediği iddia edildi.

İsrailli Gazeteci Barak Ravid, İsrail Başbakanlığı'nın Lavrov'un Hitler'in yorumları hakkında İsrail Başbakanı Bennett'ten özür dilediğini iddia etti.

İsrail, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, "Zelenski'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli gazeteci Barak Ravid’in paylaşımı şöyle:

“İsrail Başbakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Dışişleri Bakanı Lavrov'un Hitler'in yorumları hakkında İsrail Başbakanı Bennett'ten özür dilediğini söyledi.”