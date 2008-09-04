İsrailli-Filistinli aşkı feci bitti

İsrailli ve Filistinli iki gencin aşkı Ortadoğu'ya umut vermişti. Ancak gençler birbirini 'barış davasına' ihanetle suçlayıp, hakaretlerle ayrıldı



Onlara Ortadoğu'nun "Romeo ve Juliet"i ismi takıldı. İsrail ve Filistin halkı arasında barışın hatta aşkların bile mümkün olduğunun kanıtıydı. Ancak çirkin suçlamaların ardından ayrılma kararı aldılar...



Kadını hapse attılar



Tali Fehime aşırı sağcı Likud Partisi üyesiydi. Zekeriya Zübeydi ise El Aksa Şehitleri Tugayı'nın yöneticilerindendi... İki genç bir insan hakları için birlikte çalışmaya başladı. Genç kadın "teröristlerle" birlikte çalıştığı için İsrail tarafından hapse atıldı. Birlikte çalışırlarken yakınlaşmaları İsrail basınında geniş yer aldı. Ancak Fehime, şimdi Filistinli Zübeydi'yi, İsrail istihbarat kuruluşlarının elinde oyuncak olmakla suçluyor.



'Şin Bet'in o...su'



İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine konuşan genç kadın Filistin Başbakanı Selam Feyyaz'ın "af teklifini" kabul eden Zübeydi'yi topa tuttu. "Davranışı beni utandırıyor. Filistin direnişi ve ölen insanlar için utanç verici" dedi.



Zübeydi de eski sevgilisini "Şin Bet'in o.....su olmakla" suçladı. Öte yandan suçlamalara aynı sertlikte karşılık veren Zübeydi de, Fahima'yı kendi ismi üzerinden şöhret kazanmaya çalışmakla itham etti.