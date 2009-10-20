İsrailli bakanlardan 29 Ekim'e boykot kararı

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu dolayısıyla İsrailli bakanlara yolladığı davetiye kabineyi böldü. Dışişleri Bakanı Lieberman’ın başını çektiği bir grup katılmıyor.



İsrail basınına göre Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu İsrailli yetkilileri bölmüş durumda. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Yediot Ahronoth Gazetesi, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın başını çektiği bazı kabine üyelerinin Türkiye Büyükelçiliği’nin Cumhuriyet resepsiyonuna katılmayacağını yazdı. Davette İsrail’i temsil etmesi beklenen İçişleri Bakanı Eli Yişai, katılma konusunda kararsız. Resepsiyonu boykot edebilir ya da katılarak sert bir konuşma yapabilir.



Gelenler gelmeyenler



Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın başını çektiği bir grup bakanın “boykot” etmesi beklenirken, Savunma Bakanı Ehud Barak’ın kararı henüz netlik kazanmadı. Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in de Büyükelçiliğin davetine nasıl bir yanıt verdiği öğrenilemedi.



Enformasyon ve Diaspora Bakanı Yuli Edelstein, “Türkler, yüzümüze tükürecek, biz ‘yağmur yağıyor’ diyeceğiz. Bu düşünülemez” dedi.



Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Bakanı Benyamin Ben-Eliezer ise, “Türkiye ile stratejik ilişkilerimizi ne pahasına olursa olsun sürdürmeliyiz” diyerek daveti kabul etti.