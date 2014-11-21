'İsrailli bakana suikast önlendi'



Şin Bet'in açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Lieberman'ın Batı Şeria'daki Nokdim yerleşiminde bulunan konutu uzun süre yakınlardaki bir köyde oturan 3 Filistinli tarafından takip edildi. Hamas mensubu oldukları belirtilen Filistinliler, konuta giriş-çıkış saatlerini gözledi.

Suikastin Gazze Savaşı sırasında İsrail'e ders vermek ve savaşı Filistin lehine bitirmek amacıyla planlandığı belirtildi. 50 günlük savaşta 2 bin 100'den fazla Filistinli ve 70 İsrailli can vermişti.

Saldırıyı bir roketatarla düzenlemeyi planlayan zanlıların ne zaman yakalandığı açıklanmadı. Zanlılar, cinayete teşebbüs ve yasadışı silah bulundurmak suçlarından askeri mahkemede yargılanacak.

Israel Beitenu (Evimiz İsrail) partisinin 55 yaşındaki lideri Avigdor Lieberman, sertlik yanlısı olarak tanınıyor.

El Aksa'da yaş sınırı kalktı

İsrail-Filistin ilişkileri son haftalarda düzenlenen saldırılarla gerildi. İki Filistinli tarafından bu hafta Kudüs'te bir sinagoga satır ve tabancayla düzenlenen saldırıda 4 haham ve 1 polis ölmüştü.

Bu arada Kudüs'teki El Aksa Camisi'nde aylardır uygulanan yaş sınırlaması kaldırıldı. İsrail polisi, 18 yaşın altındaki Filistinlilerin de Cuma namazına katılabileceğini duyurdu.