T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'İsrailli bakana suikast önlendi'

İsrail gizli servisi Şin Bet, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'a Hamas mensupları tarafından düzenlenmek istenen bir suikastin önlendiğini açıkladı. Operasyonda yakalanan 3 zanlı askeri mahkemeye çıkarıldı.

21 Kasım 2014 12:21


Şin Bet'in açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Lieberman'ın Batı Şeria'daki Nokdim yerleşiminde bulunan konutu uzun süre yakınlardaki bir köyde oturan 3 Filistinli tarafından takip edildi. Hamas mensubu oldukları belirtilen Filistinliler, konuta giriş-çıkış saatlerini gözledi.

Suikastin Gazze Savaşı sırasında İsrail'e ders vermek ve savaşı Filistin lehine bitirmek amacıyla planlandığı belirtildi. 50 günlük savaşta 2 bin 100'den fazla Filistinli ve 70 İsrailli can vermişti.

Saldırıyı bir roketatarla düzenlemeyi planlayan zanlıların ne zaman yakalandığı açıklanmadı. Zanlılar, cinayete teşebbüs ve yasadışı silah bulundurmak suçlarından askeri mahkemede yargılanacak.

Israel Beitenu (Evimiz İsrail) partisinin 55 yaşındaki lideri Avigdor Lieberman, sertlik yanlısı olarak tanınıyor.

El Aksa'da yaş sınırı kalktı

İsrail-Filistin ilişkileri son haftalarda düzenlenen saldırılarla gerildi. İki Filistinli tarafından bu hafta Kudüs'te bir sinagoga satır ve tabancayla düzenlenen saldırıda 4 haham ve 1 polis ölmüştü.

Bu arada Kudüs'teki El Aksa Camisi'nde aylardır uygulanan yaş sınırlaması kaldırıldı. İsrail polisi, 18 yaşın altındaki Filistinlilerin de Cuma namazına katılabileceğini duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Bet Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman HamasBetDışişleri Bakanı Lieberman BatıNokdimFilistinliFilistinlilerGazze SavaşıFilistinBeitenuAvigdor LiebermanAksaKudüsKudüs Aksa CamisiFilistinlilerinCumaDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24