İsrailli bakan Haniye için suikast istedi

İsrail Konut Bakanı Ze'ev Boim, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket saldırılarını durdurmanın tek yolunun "Gazze'deki fiili Hamas iktidarının Başbakanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinden geçtiğini" söyledi.



Kadima partisinden olan Boim, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Hamas, Gazze'de iktidarını ve sadece İsraillilere değil, Gazze bölgesindeki sivillerekarşı terörünü sürdürdükçe, roketler İsrail'i vurmaya devam edecek" dedi.



Boim, İsrail'e roket saldırılarının durması için İsrail'in Haniye'ye suikast düzenlemesi gerektiğini ifade etti.



İsrail, 2004'te Hamas liderlerinden Şeyh Ahmed Yasin'e de suikast düzenlemişti. Boim, "böyle sert bir hareketin, Şeyh Ahmed Yasin'in öldürülmesinin getirdiğine benzer sonuçlar doğuracağını, İsrail'in güneyindeki yerleşimlere de huzur getireceğini" öne sürdü.



Bakanın bu şekilde önceden tehditte bulunması, "Haniye'nin ve diğer Hamas liderlerinin daha dikkatli saklanmasına ve İsrail'in onları hedef almasının daha da güçleşmesine yol açacağı" gerekçesiyle eski Genelkurmay Başkanı ve Likudlu milletvekili adayı Moşe Ya'aalon'un tepkisine neden oldu.



Ya'aalon, aynı radyoya yaptığı açıklamada, Boim'i böyle bir açıklama yaptığı için eleştirerek, "Çok değişik seçeneklerimiz var. Eğer Boim'in yerinde olsaydım, bu tür açıklamaları kamuoyunun gözü önünde yapmazdım" dedi.



Ulaştırma Bakanı Şaul Mofaz da, Kadima'nın geçen ay başında, Filistinli militanların roket saldırılarının hedefindeki Sderot'tan başlattığı seçim kampanyası sırasında, Haniye ile öteki Hamas liderlerine suikast tehdidinde bulunmuştu.



Mofaz, "(Kaçırılan İsrail askeri) Gilad Şalit gün ışığını görmediği sürece, siz de görmeyeceksiniz. Şalit serbest olmadığı sürece, siz ve arkadaşlarınız da serbest olmayacaksınız. (Şeyh Ahmed) Yasin ve (Abdülaziz) Rantisi'yi gönderdiğimiz yola sizi de göndermekten çekinmeyeceğiz" demişti.