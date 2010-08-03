İsrailli askerlerin ifadesi olmadan soruşturun!

T24

'İşimiz kolay değil'

İsrail'in Mavi Marmara baskınına ilişikin Birleşmiş Milletler soruşturmasını bazı "önkoşullarla" kabul ettiği ortaya çıktı. Varılan anlaşmaya göre komisyon, baskına katılan askerleri, İsrailli sivilleri ve İsrailli askeri yetkilileri tanık olarak çağıramayacak, ifadelerine başvuramayacak.Bunun yerine, Türkiye ile İsrail'in baskınla ilgili soruşturma raporlarını inceleyecek. Gerekli görürse liderlerle görüşme yapabilecek.İsrailli yetkililer, gönüllü olmasalar da Birleşmiş Milletler'in soruşturmasını kabul etmekten başka çareleri olmadığını söylüyor.Haaretz gazetesine konuşan bir yetkili, "Kendi soruşturmalarımız dışında başka soruşturma istemiyoruz, ama seçeneğimiz de yok. İsrail'in onayı olmazsa da komisyon bir şekilde kurulacaktı" ifadesini kullandı.İsrail bu tavrıyla, bir yandan gerilimi düşürerek yeni yardım gemilerini engellemeyi umuyor, diğer yandan da işbirliği yaptığını uluslararası topluma göstermeyi istiyor.Komisyona başkanlık etmek için New York'a gitmeye hazırlanan Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Geoffrey Palmer de "işlerinin" kolay olmadığını açıkladı.Palmer, görevlerinin büyük özen ve dikkat gerektirdiğini vurguladı ve "Bu çok hassas bir konu ve yarı hukuki bir soruşturma. O yüzden tarafsız olmak çok önemli" dedi.