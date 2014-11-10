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Dünya
Deutsche Welle

İsrailli askere bıçaklı saldırı

Tel Aviv'de bir Filistinli tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan İsrail askeri ağır yaralandı. Olay bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti.

10 Kasım 2014 18:34


İsrail'in Tel Aviv kentinde bir Filistinli tarafından bıçaklanan 20 yaşlarındaki İsrail askerinin hayati tehlikeyi atlamadığı bildirildi. Saldırının siyasi motifli olduğunu tahmin eden polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Saldırganın Batı Şeria'nın Nablus kentinden geldiği ve şehirde yasadışı olarak ikamet ettiği belirtildi.

Hagana Tren Garı'nda meydana gelen olay, bölgede İsrail ve Filistinliler arasındaki tansiyonu daha da yükseltti.

İsrailli Arapların yoğun olarak yaşadığı Kudüs'ün doğusunda İsrail polisinin Arap bir genci vurması ve ardından bazı radikal Filistinlilerin kalabalığın üzerine otomobil sürmesi bölgede gerginliğe yol açmıştı.

Arap gencin hayatını kaybettiği bölgede hafta sonu düzenlenen protesto gösterilerine de şiddet olayları karıştı. Polis tazyikli suyla göstericilere müdahale ederken, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişiyi de gözaltına aldı. İsrail'de yükselen tansiyon üçüncü intifadanın çıkabileceği korkusuna neden oluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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