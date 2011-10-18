-İsrailli asker hasta ve yorgun TEL AVİV (A.A) - 18.10.2011 - Kaçırıldıktan 1940 gün sonra serbest kalan İsrailli asker Gilad Şalit'in hasta düştüğü bildirildi. Ynet haber sitesi, Şalit'in özellikle Gazze ile sınırdan Tel Nof hava üssüne gelişi sırasında yorgun ve hasta düştüğünü belirtti. İsrail Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Yoav Mordehay da Tel Nof'ta düzenlediği basın toplantısında, Şalit'in ailesiyle birlikte evine dönmeden önce yoğun sağlık testlerine tabi tutulduğunu bildirdi. Sağlık testlerinin ardından, Şalit ve ailesinin, beraberlerinde bir doktorla birlikte, kısa süre içinde bir helikopterle Mitzpe Hila'daki evlerine dönecekleri de ifade ediliyor. Bu arada, İsrailli uzman çavuşun, Tel Nof'ta, helikopterden inişi sırasında kendisini karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Lütfen kusuruma bakmayın. Halsizim" dediği de ifade edildi. İsrail televizyonlarında da doktorların Gilad Şalit'in durumuyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi. Doktorların dediğine göre, kapalı bir hücrede 5 yılı aşkın bir süre geçirip, ilk kez gün ışığına, dışarıya çıkması nedeniyle yürüyüşünde bozukluk olması normal. İsrailli askerin bu nedenle baş dönmelerinin de olabileceği belirtiliyor.