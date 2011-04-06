-İSRAİLLİ ARAP YÖNETMEN HAMİS TOPRAĞA VERİLDİ TEL AVİV (A.A) - 06.04.2011 - Batı Şeria'nın Cenin kentindeki mülteci kampında önceki gün uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybeden İsrailli Arap yönetmen ve oyuncu Juliano Mer Hamis, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Menaşe kibutzunda toprağa verildi. Mer Hamis'in, annesi Arna'nın yanına gömüldüğü bildirildi. Mer Hamis için Hayfa'daki Al-Midan tiyatro binası önünde yapılan ilk törene Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav'ın yanı sıra İsrailli ve Arap sanatçılar, oyuncular, yazarlar ve binin üzerinde kişi katıldı. Cenaze daha sonra Hayfa sokaklarından da geçirilerek Cenin girişindeki Calama kontrol noktasına kadar getirildi. Cenaze törenine, Mer Hamis'in Cenin'deki Özgürlük Tiyatrosu'nda eğitim gören 30 dolayında Filistinli gencin katılımı için de İsrailli yetkililerce özel izin sağlandığı bildirildi. Mer Hamis için Cenin'de de sembolik bir cenaze töreni düzenlendi. -BİR KİŞİ GÖZALTINDA- Bu arada, Filistin güvenlik kuvvetlerinin, Mer Hamis suikastıyla ilgili olarak, El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayı'nın eski bir üyesini gözaltına aldığı bildirildi. Ceninli olan şüphelinin, siyasi suçlarla 5 yıl İsrail cezaevinde kaldıktan sonra Hamas'a yakınlaştığı belirtiliyor. Filistin polisi, cinayetin hemen ardından bir kaç kişiyi gözaltına almıştı. Halen gözaltında bulunan Filistinli hariç, diğerlerinin salıverildiği kaydedildi. Söz konusu şüphelinin 8 ay süreyle de Filistin'de cezaevinde yattığı da ifade edildi. Filistin polisinden bir kaynak, "Herkes görmedim, bilmiyorum diyor. Sorguya alınacaklarından ve başlarının derde gireceğinden endişeleniyorlar" diyerek, görgü tanıklarının yokluğundan şikayet etti. -PLANLI SUİKAST İDDİASI- Cenin'deki El Aksa Şehitleri Tugayı'nın eski üst düzey liderlerinden ve Juliano Mer Hamis'in çocuklar için kurduğu "Özgürlük Tiyatrosu"nda birlikte çalıştığı Zekeriya Zubeydi ise "tüm işaretlerin, planlı ve profesyonel bir saldırı yapıldığını gösterdiğini" öne sürdü. Zubeydi, basına yaptığı açıklamada, Mer Hamis'e saldırının, tiyatronun faaliyetlerinden veya Mer Hamis'le kişisel bir kavgadan kaynaklandığını sanmadığını, bunun bir "örgütün ya da devletin işi olduğunu" öne sürdü. Ancak Zubeydi, suikastın gerisinde kimler olabileceği konusunda bir tahminde bulunmayarak, "Cenin'den bir Filistinli tarafından öldürüldü gibi görünüyor" dedi. Juliano Mer Hamis'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki tiyatrosu, daha önce de bazı saldırılara uğramış; iki kez kundaklanmak istenmiş, kendisi de defalarca ölüm tehditleri almıştı. İsrail ise aslen İsrail vatandaşı olmasına rağmen, bu konudaki soruşturmanın sorumluluğunu Filistin Yönetimi'ne bıraktı. Mer Hamis'in İsrail vatandaşı olduğu için öldürülmediğini düşünen İsrail İç Güvenlik Servisi (Şin Bet) kaynaklarının, konuyla ilgili Filistin Yönetimi'nden düzenli olarak bilgi alacaklarını belirttikleri de ifade ediliyor. İsrail'in Nasıra kentinde doğan 52 yaşındaki Arap yönetmen ve oyuncu, Orna adlı bir Yahudi anne ile Filistin Komünist Partisi üyesi İsrailli Arap bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Evlendikten sonra Orna adını Arna olarak değiştiren annesinin de ölene kadar kendini Filistin davasına adadığı belirtiliyor. Hayfa'da yetişen Mer Hamis, son yıllarda Cenin'e yerleşmişti. Mer Hamis, önceki gün kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin aracına açtığı ateşte hayatını kaybetmişti. Mer Hamis'le birlikte aynı araçta olan 8 aylık oğluna bir şey olmadığı, ancak bebek bakıcısının hafif yaralandığı da belirtilmişti. Mer Hamis'in ölümüyle ilgili şimdiye kadar sorumluluk üstlenen herhangi bir siyasi grup bulunmuyor.