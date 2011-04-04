-İSRAİLLİ ARAP FİLM YÖNETMENİ ÖLDÜRÜLDÜ TEL AVİV (A.A) - 04.04.2011 - İsralli Arap film yönetmeni ve insan hakları eylemcisi Julian Mer-Hamis, Batı Şeria'nın Cenin kentinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Filistin güvenlik yetkililerine göre, maskeli saldırganlar, 52 yaşındaki yapımcıya, Cenin Mülteci Kampı'nda kurduğu "Özgürlük Tiyatrosu"nda bulunduğu sırada ateş açtı. Cenin'deki hastaneye kaldırılan Mer-Hamis, kurtarılamadı. Bir Yahudi anne ile Hristiyan Arap bir babanın oğlu olan, Nasıra doğumlu Mer-Hamis, Cenin Mülteci kampında yaşıyordu.