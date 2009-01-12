İsrailli 7 vicdani retçi için destek büyüyor

Filistin'in işgaline karşı çıkarak İsrail ordusunda görev almayı reddeden 'shiministim' adlı 17-19 yaşlarındaki vicdani retçiler aylardır cezaevlerinde tutuklu



İsrail'in Filistin'e yönelik operasyonu tüm dünyada tepki toplarken anti-semitik söylemler de artış göstermeye başladı. Ancak İsrail'deki savaş karşıtları bu durumu tekzip eder nitelikte. Özellikle İsrail ordusunun Filistin'i işgalinde görev almayı reddettikleri için tutuklu bulunan 18-19 yaşlarındaki 7 üniversite öğrencisine dünyanın desteği de çığ gibi büyüyor.



Akşam gazetesinden Süleyman Arıoğlu'nun haberine göre Filistin'in işgaline karşı çıkarak İsrail ordusunda görev almayı reddeden 'shiministim' adlı 17-19 yaşlarındaki vicdani retçiler aylardır cezaevlerinde tutuklu.



İsrail'de kadınların da askere alınıyor olması nedeniyle 'shiministler' arasında kadınlar da

bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısının ardından da dünyada İsrail'e yönelen tepki bu gençlere desteği çığ gibi artırdı.



http://www.december 18th.org adresli bir web sitesi açarak İsrail Savunma Bakanlığı'na vermek üzere imza kampanyası başlatan 'shiministlere' tüm dünyadan destek 25 bin

imzayı aştı.



Barış için Yahudi sesi



Kurdukları web sitesinde 'Barış için Yahudi sesi' sloganını kullanan gençler, 'İsrail'i

Shiministler'i serbest bırakmaya çağır' diye çağrıda bulunuyor. Sitede öykülerine de yer verilen

gençler, 'Başkasını işgal eden bir asker olmak için doğmadım' diyerek, İsrail politikalarına karşı çıkıyor.



Raz Bar-David Varon (18): Bu toplumda bir sorumluluğum var. Sorumluluğum reddetmektir.



Tamar Katz (19): Başka toprakları işgal eden, ırkçı bir rejimi daimileştiren, bir tiranlık kurarak

milyonları zor koşullar altında yaşatan işgalci bir ordunun parçası olmak istemiyorum.



Yuval Ophir Auron (19): Hiç kimse beni kılıçla yaşamak bizim kaderimizdir sözüne inandıramaz. Savaşın dışında bir başka yol var.



Omer Goldman (19): Ülkem adına işlenen savaş suçlarının parçası olmayı reddediyorum.



Mia Tamarin (19): Daima şiddetin dışında bir yol vardır ve ben de bunu seçiyorum.



Sahar Vardi (18): Filistinli sivillere yönelik zalimce uygulamadan askerler sorumlu.



Udi Nir (19): En temel değerlerimle çelişen işgal için ellerimi ödünç vermeyeceğim.