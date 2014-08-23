'İsrailli 3 genci Hamas öldürdü'



Hamas lideri Halid Meşal Yahoo News'e verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'ye havadan ve karadan saldırılar düzenlemesine neden olan İsrailli 3 gencin ölümüyle ilgili açıklamalar yaptı. Halid Meşal, gençlerin kaçırılarak öldürülmesinde Hamas üyelerinin yer aldığını söyleyerek, "Ancak gençleri Hamas üyelerinin kaçırarak öldürdüğünü önceden bilmiyorduk" dedi.

Hamas'ın bu saldırıyı planladığı iddialarını geri çeviren Halid Meşal, "İşgal ve baskı altındaki insanların hayal kırıklığı içinde olmasını ve bu nedenle akla gelebilecek herşeye kalkışmasını anlıyoruz" dedi.

İsrail, 3 gencin cesetlerinin bulunmasının ardından saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutmuş, Hamas'sa bunu önce reddetmişti. İsrail Ordusu Gazze'ye 8 Temmuz'da önce havadan, ardındansa karadan operasyonlar başlatmıştı. İsrail'in operasyonlarında toplam 2097 Filistinli öldü. BM'ye göre ölenlerin yüzde 70'i sivil. İsrail'de ise 4'ü sivil 68 kişi hayatını kaybetti.

Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze Şeridi'ne bugün düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 2 kadın, 2 çocuk ve bir erkeğin hayatını yitirdiğini açıkladı.