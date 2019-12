İsrail'le Türkiye'nin arasına 'Ayrılık' girdi!

İsrail TV'si: böyle bir dizi talimatla yayımlanır

TRT’nin Gazze’deki İsrail operasyonlarını konu alan yeni dizisi ‘Ayrılık’, İsrail’de büyük tepki topladı. Dizi, İsrail kablolu yayınında da yer alıyor. TRT 1’de dizinin dün ilk bölümünün yayımlanmasının ardından, akşam saatlerinde Yedioth Ahranot gazetesinin İbranice haber sitesi Ynet, geniş bir yazı yayımlayıp İsrail’in diziden doğan bir “travma” yaşadığını belirtti.Milliyet gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Ynet’e verdiği demeçte, “Böylesine nefret dolu bir dizinin düşman ülkeler arasında bile yayımlanmasının doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.Kanal 2 televizyonu da dizinin İsrail ve Yahudi düşmanlığını tesis etmeye yönelik ‘provokatif bir dizi’ olduğunu öne sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman’ın, yeni atanacak Türk Büyükelçisini en kısa samanda Dışişleri’ne çağırıp izahat isteyeceği belirtildi.Ynet, şunları belirtti: “Dizide İsrail ordusu askerlerinin, çocukların üzerine bilinçli olarak ateş eden, Gazzelileri idam mangalarının önüne diken, sivillere ateş eden kana susamış askerler olarak gösterildi.”Ynet, dizinin Youtube’da yayımlanan bölümünün linkini verip, resimlerini de habere ekledi. İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman Ynet’e, “Bu, ciddi bir provokasyondur ve devlet desteğiyle yapılmıştır. Böylesine provokasyon ve nefret dolu bir dizinin düşman ülkeler arasında bile yayımlanmasının doğru olmadığını düşünüyorum” dedi. Lieberman, “Dizinin İsrail ile yüzde 100 dolu diplomatik ilişkileri olan Türkiye’de yayımlanması da çok manidar ve üzücü” diye konuştu.‘Ayrılık’ dizisiyle ilgili eleştirel bir haber de İsrail’in önde gelen TV kanallarından Kanal 2’nin akşam haberlerinde yer aldı. Kanal 2, dizinin devlet televizyonunda yayımlanmış olmasına dikkat çekerek, en üst dereceden provokasyon malzemesi içerdiğini ve gerçeklere aykırı olduğunu belirtti. Kanal 2, diziyi, “İsrail ve Yahudi düşmanlığı tesis etmeye yönelik provokasyon” olarak niteledi. Diziden parçalara da yer verilen haberde, İsrail askerlerinin, “günahsız sivilleri öldüren kana susamış askerler” olarak gösterildiği ifade edildi. Kanal 2, “Dizi, Suriye gibi karanlık ülkelerin yaptığı provokatif ve Yahudi düşmanı yayınlarına eşdeğer” dedi. Dizinin TRT’de yayımlanıyor olmasının “çok manidar” olduğu ifade edildi. Kanal 2, dizinin TRT gibi bir kurumda yayımlanıyor olmasının tek bir yolu olduğunu, bunun da “yukarıdan” gelen bir talimatla yapılmış olabileceğine vurgu yaptı.İsrail Dışişleri Bakanlığı, “Ayrılık” adlı dizinin İsrail’de yarattığı tepkinin ardından dün Tel Aviv’deki Türkiye Büyükelçiliği yetkililerine “diziden duydukları rahatsızlığı” iletti. İsrail Dışişleri Bakanlığının Batı Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naor Gilon, diziyle ilgili olarak önceki gün Kudüs’te, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Ceylan Özen ile görüştü. Edinilen bilgiye göre Gilon, Özen’e, İsrail’in diziden duyduğu üzüntü ve rahatsızlığı iletti. “Dizide yer alan unsurların kabul edilemez olduğunu” kaydeden Gilon, iki ülke arasında “son günlerde yaşanan gerilimin bir an önce giderilmesine” yönelik beklentilerini dile getirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, dizinin İsrail’de yarattığı tepkinin ardından, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden en kısa zamanda izahat isteneceğini bir açıklamayla duyurmuştu.TRT’de yayımlanan “Ayrılık” adlı dizinin İsrail’e karşı nefreti tahrik ettiği iddiasıyla Türkiye’ye nota vermeye hazırlanan İsrail’in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy çok sert konuştu. Levy, “Biz böyle bir nefret ve tahriki en korkunç düşmanlarımızdan bile görmedik. İsrail’in dostluğunu bu şekilde hayal kırıklığına uğratmamak lazım. Aynı askerler 10 yıl önce Kocaeli’ne Türk insanlarını kurtarmaya geldiler. Böyle bir nefret, özellikle bir devlet yayın kurumundan nasıl gelebilir anlayamıyoruz. Protesto ediyoruz” dedi.Levy, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la görüşme talebinde bulunduğunu da açıkladı.NTV’nin sorularını yanıtlarken “Bu bizim için gerçekten büyük bir hayal kırıklığı” diyen Levy, şöyle devam etti:“Yarın ben de Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşmek için talepte bulundum. Aynı protestoyu ben de yapacağım. Çünkü biz böyle bir nefret ve tahriki en korkunç düşmanlarımızdan bile görmedik. Her Türk her İsralilliyi sevmez, ama ben gerçekten bu civardaki pek çok şehirde bulundum. Türkiye’de her zaman dostlukla karşılanıyoruz. Biz Türk seven bir toplumuz. Ama İsrail’in dostluğunu bu şekilde hayal kırıklığına uğratmamak lazım.”“Ayrılık - Aşkta ve Savaşta Filistin” dizisinin siyasi danışmanlığını Yeni Şafak gazetesi yazarı Hakan Albayrak yapıyor. Yönetmenliğini Onur Tan’ın yaptığı dizide Erdal Bilingen, Türkü Hazer, Emir Benderlioğlu, Tuvana Türkay, Tamer Levent, Sema Aybars, Semih Sergen, Almeda Abazzi, Zafer Kayaokay oynuyor. İsrail’in tepki gösterdiği dizi, “Bu dizideki olaylar ve kişiler hayal mahsulü olup gerçek olaylar ve kişiler ile ilgisi yoktur” yazısı ile ekrana geliyor. Dizinin yapımcısı Selçuk Çobanoğlu, Genel Koordinatör M. Bülent Erdinç ve Siyasi Danışman Hakan Albayrak İsrail’in iddialarına sert tepki gösterdi.Yapımcı Selçuk Çobanoğlu: “Ana haber bültenlerindeki görüntüleri yan yana ekleyin ve bizim dizimizin yanına koyun birebir aynı. Hikâyesi uydurmaca ama gerçek konulardan yola çıkıldı. Eğer biraz sabredilseydi dizinin ileride nasıl dramatik bir aşka doğru gideceği anlaşılacaktı. Ne hükümetimizin, ne devletimizin bu konuda bir yönlendirmesi olmadı. Bu tepkiler nedeniyle dizi yayından kaldırılırsa benim için büyük bir onur olur.”Genel Koordinatör M. Bülent Erdinç: “Dizi tamamıyla gerçekleri yansıtıyor. Çok sayıda olumlu tepki alıyoruz ve diziyi çekmeye devam edeceğiz. İsrail’in diziye tepki vermesi saçma. İsrail’in Filistinlilere yaptığının fotoğraflarının internet ortamında geziyor. Bunları kimse inkâr edemez. Bu dizide gösterilenlerden hangisi hayal. Yaşanmadı mı, bir babanın kucağında çocuğu öldürmediler mi? Hamile kadınlara eziyet etmediler mi? Bu normal bir film. Bu kadar tepki göstermeleri de normal değil.”Danışman Hakan Albayrak: “İsrail tarafı, ‘Filistinli çocukları öldürmüyoruz, zulüm etmiyoruz mu’ diyor? Eğer öyle demiyorsa böyle filmlerin gösterilmesine katlanacak. Nasıl ki Naziler’in Yahudiler’e yaptığı zulmü, Vietnam zulümlerini anlatan filmler gösteriliyorsa, İsrail‘in de Filistinliler’e yaptıkları gösterilecektir. İsrail’in ayrıcalığı ne? Haberler, öldürülen çocuk ve hamile Filistinli kadın ve haberleriyle doludur. Dizi, Türk devletinin üst kademeleri tarafından desteklenseydi ben çok sevinirdim. Ama böyle bir şey yok.”İsrail’in tepkisi üzerine TRT yetkilileri, dizinin bir aşk hikayesi olduğunu söyledi. TRT’nin açıklamasında, “Dizinin siyasi bir boyutu yok” denildi. Yetkililer, dizinin herhangi bir ülke, kişi ve siyasi fikri hedef göstermediğini kaydederek, “Önemli olan hedef ve niyet. Dizide İsrail’e yönelik kesinlikle kötü bir niyet ya da İsrail’i küçümseyici bir durum yoktur. Dizide herhangi bir politik mesaj kaygısı da bulunmamaktadır” diye konuştu. TRT yetkilileri, “Dizi, belgesel, haber değil” dedi.TRT 1’in yeni yayın dönemi tanıtım gecesine katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazetecilerin, “Ayrılık” dizisine ilişkin sorularını yanıtladı. Arınç, diziye İsrail’den gelen tepki için şunları söyledi: “Biz TRT olarak, böyle bir diziyi yayımladığımız için, bunun bir diplomatik sıkıntıya yol açmasını hiçbir zaman arzu etmeyiz. Bizim İsrail’e yönelik devlet olarak hiçbir tavrımız söz konusu olamaz. Biraz abartılmış da olabilir, ama nihayetinde bu bir televizyon dizisidir. Tepki göstermişlerse, kendileriyle konuşulur. Yoksa siyasi hiçbir amacı yok. ”- Gazze Savaşı’nda ölenlerin sayısı için ana kaynak Gazze Sağlık Bakanlığı’ydı. Bakanlığa göre 27 Aralık 2008’de başlayan ve 18 Ocak 2009’da son bulan savaşta 412’si çocuk 1,314 Filistinli öldü, 5.300’ü yaralandı.- İsrail 700 Hamas savaşçısının öldürüldüğünü, 300’ün üzerindeki çocuk ölümünün abartılı olduğunu ilan etti.- Hamas, 48 savaşçı kaybettiğini bildirdi.- Halk Direniş Komitesi 34, İslami Cihad 38 adamını kaybettiğini açıkladı.- İtalyan gazetesi Corriere Della Sera’ya konuşan Gazze’deki bir doktor, sivil ölümlerinin 600’ün üzerinde olamayacağını söyledi.