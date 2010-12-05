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Politika

İsrail'le ilk görüşme Cenevre'de

Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Cenevre'de İsrailli üst düzey bir yetkili ile görüştüğü açıklandı...

05 Aralık 2010 02:00

T24 - 9 kişinin öldüğü Mavi Marmara baskınının ardından İsrail'le ilk kez yüz yüze üst düzey temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile İsrail temsilcisi ile Cenevre'de görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Cenevre'de İsrailli üst düzey bir yetkili ile görüştüğü açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Sinirlioğlu'nun bugün Cenevre'ye giderek İsrailli üst düzey bir yetkili ile görüştüğünü doğruladı. 

İsrail'deki Haaretz gazetesi bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Karmel dağlık bölgesinde çıkan yangını söndürme girişimine Türkiye'nin yardım etmesinin ardından, Ankara ile diplomatik krizi sona erdirmek için çaba harcadığını yazmıştı. 

Gazete, Netanyahu'nun, Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlenen baskını soruşturan BM Komisyonundaki İsrailli temsilci Yosef Ciechanover'i, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile görüşmek üzere Cenevre'ye gönderdiğini duyurmuştu. 


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