-İSRAİL'LE GİZLİ GÖRÜŞME YOK ANKARA (A.A) - 26.06.2011 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, İsrail Başbakan Yardımcısı'nın Türkiye'ye gizlice gelerek görüşmeler yaptığı iddiasının asılsız olduğunu bildirdi. Ünal bir soruya cevaben yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kamuoyunda bazı istihbarat kuruluşlarına yakınlığıyla bilindiği belirtilen bir internet sitesinde İsrail Başbakan Yardımcısı'nın Türkiye'ye gizlice gelerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı Türk yetkililerle görüştüğünün iddia edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Söz konusu internet sitesinde yayımlanan haberin gerçekle hiçbir bağlantısı yoktur ve tamamen asılsızdır. Kamuoyularını yönlendirme amacı taşıyan bu gibi haberlerin değerlendirilmesinde bölge ve uluslararası kamuoyunu dikkatli olmaya davet etmekteyiz."