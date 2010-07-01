İsrail'le gizli görüşme krizi

T24- Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginliği gidermek için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Binyamin Ben-Eliezer’le gizlice buluştu.

Bu buluşma gemi baskınından sonra iki ülke arasında bakan düzeyinde yapılan ilk yüz yüze görüşme olurken, İsrail’de kriz yarattı.



Gizli görüşmenin temeli Davutoğlu’nun da katıldığı geçen pazar günü Toronto’daki Erdoğan-Obama zirvesinde atıldı. Obama, ABD’nin bölgedeki iki müttefiki arasında yaşanan kriz sürecinden rahatsız olduğu mesajını verdi. Avrupa Birliği ile yeni bir müzakere başlığı açmak üzere dün özel bir uçakla Türkiye’den Brüksel’e giden Davutoğlu, Ben Eliezer’le 2.5 saat süren bir görüşme yaptı. Brüksel'de Conrad Oteli'nde kalan Davutoğlu, Ben Eliezer ile Crown Plaza'da kiralanan bir süit odada biraraya geldi.



Davutoğlu Türkiye’nin şartlarını yineledi. Bu şartlar arasında İsrail'in özür dilemesi, tazminat ödemesi, uluslararası soruşturmanın kabul edilmesi ve gemileri iade etmesi yer alıyor.



İsrail’de kriz çıktı



İsrail Başbakanlığı yaptığı açıklamada görüşmenin “gayri resmi” düzeyde olduğunu ve görüşme talebinin Türkiye’den geldiğini duyurdu. Ancak Türk diplomatik kaynaklar, görüşme talebinin İsrail'den geldiğini ısrarla vurguladı.



İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman ise gizli buluşmayla ilgili yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu tarafından otoritesinin sarsıldığını söyledi. Açıklamada, “Dışişleri Bakanı, bu olayın Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi dışında olmasını çok büyük bir ciddiyetle ele almaktadır. Bu kabul edilebilir davranış normları çerçevesinde bir hakarettir ve Dışişleri Bakanı ile Başbakan arasındaki güvene indirilmiş büyük bir darbedir” denildi. İsrail Başbakanlığı ise bilgilendirilmenin “teknik sebeplerden” dolayı yapılamadığını öne sürdü.