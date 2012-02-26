İsrail'le Azerbaycan arasında silah anlaşması

T24 - İsrail, 1.6 milyar dolarlık anlaşma kapsamında Azerbaycan'a insansız uçak, uçaksavar ve füze savunma sistemi satacak.

İsrail savunma yetkilileri, anlaşma uyarınca Azerbaycan'a insansız uçak, uçaksavar ve füze savunma sistemi satılacağını açıkladı. İsrailli yetkililer, anlaşmayla ilgili daha detaylı bilgi vermektense kaçındı.

Bu satışla, İsrail'in ileri teknolojisi, Tel Aviv'in İran'ı vurabileceği yönündeki spekülasyonların tırmandığı bir dönemde, Tahran'ın çok yakınına gelmiş olacak.

Son haftalarda İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler de gerilmiş durumda. Nedeni Azeri yönetiminin, topraklarındaki İsrail hedeflerine yönelik saldırı planlayan bir hücreyi ortaya çıkarıldığını açıklaması.