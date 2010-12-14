-İSRAİL'İN YUNANİSTAN'A SİLAH SATACAĞI İDDİASI TEL AVİV (A.A) - 14.12.2010 - İsrail savunma sanayi kuruluşlarının, Yunanistan Hava Kuvvetlerine milyonlarca dolarlık gelişmiş silah sistemleri satmak amacıyla görüşmeler yaptıkları bildirildi. Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu görüşmeler, iki ülke arasındaki bağların geliştirilmesi ve Akdeniz'de İsrail için yeni bir ortak yaratılması çabaları çerçevesinde yürütülüyor. İsrail Savunma Bakanlığı ile savunma sanayi kuruluşlarının yetkililerinden oluşan bir heyetin, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Hava Kuvvetlerinin F-16 filosu silah sistemlerini de içeren böyle bir anlaşmayı görüşmek üzere Yunanistan'a gittikleri kaydedildi. Haberde, İsrailli yetkililerin, Binyamin Netanyahu'nun ağustos ayında ilk İsrail başbakanı olarak Yunanistan'ı ziyaret etmesinden bu yana anlaşma üzerinde çalışıldığını söyledikleri belirtildi. Anlaşmanın önündeki en önemli engellerden biri olarak Yunanistan ekonomisinin güçsüzlüğü gösterilirken, yetkililerin, anlaşma ve satılması amaçlanan sistemlerin ödemesinin yapılabilmesi amacıyla yaratıcı yollar arayışı içinde oldukları kaydedildi. Haberde, İsrail ile Yunanistan arasındaki bağların Türk gemisine mayıs ayında düzenlenen baskından bu yana gelişme eğiliminde olduğu vurgulandı. İsrail Hava Kuvvetlerinin Türkiye yerine Yunanistan'da yeni bir ortak bulduğuna işaret edilen haberde, geçen yıl boyunca Yunanistan'da ekim ve kasım aylarında 4 tatbikat yapıldığı, sonuncusunda savaş jetleri ile saldırı helikopterlerinin konuşlandırıldığı ifade edildi. Habere göre İsrailli yetkililer, Yunanistan ile işbirliğine devam edileceğini, 2011 yılından başlayarak Bulgaristan'la tatbikatlar yapılacağını söylediler. İsrail ile İtalyan Hava Kuvvetleri arasında önce Sardunya'da, ardından Necef'te tatbikatlar yapıldığı da hatırlatıldı.