İsrail'in yeni silahı: Lağım suyu

Batı Şeria'da, arazileri üzerine yapılan ayırma duvarlarına karşı düzenli gösterilerle mücadele veren Ramallah yakınlarındaki Filistinli köylüler, İsrail askerlerinin "yeni bir silah" kullanmaya başladığını ve kendilerini püskürtmek için "lağım suyu" kullandığını öne sürdüler.



Bileyn Halk Komitesi Başkanı İyad Burnat tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu Bileyn köyünde, köy sakinleri, İsrailli ve uluslararası barış eylemcilerinin rutin gösterisi sırasında protestocuların şarkılar söyleyerek ve sloganlar atarak çitlerin bulunduğu bölgeye geldiği, askerlerin komutanının siviller üzerine ateş emri verdiği ifade edilirken, askerlerin de bunun üzerine göz yaşartıcı bombanın yanı sıra "lağım suyu" püskürttükleri iddia edildi.



Sıkıştırılmış tuz ve çiğ kahve çekirdeği...



Birçok göstericinin, püskürtülen su nedeniyle hemen hastalandığı belirtilen açıklamada, askerlerin suyla püskürtme yöntemi kullanmalarının ilk olmadığı vurgulanırken, ancak, "pis suyu kullanmalarının bir ilk olduğu" kaydedildi.



Askerlerin Filistinlilere karşı diğer gazların yanı sıra çeşitli plastik mermiler, suyla karışık gaz, hatta sıkıştırılmış tuz ve kavrulmamış kahve çekirdeklerini de silah olarak kullandığı öne sürülüyor. (AA)

