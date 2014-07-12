İsrail'in yaptığı saldırılarda Gazze’de 135 ölü, 950 yaralı

Filistin hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail'in hava saldırılarında Gazze'nin doğusundaki Tufah Mahallesi'nde üç kişinin daha öldüğünü açıkladı. İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında engelli hastaların rehabilite edildiği bir sivil toplum kuruluşu binası da roketlerin hedefi oldu. Saldırıda üç engelli hasta ve bir sağlık memuru hayatını kaybetti. Son saldırılarda ölenlerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e, yaralananların sayısı ise 950'ye yükseldi.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, İsrail son beş günde Gazze'ye binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu da her dört buçuk dakikada bir saldırı anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Gazze'de yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeden ayrılmak istemeleri halinde yardımcı olacaklarını duyurdu. Gazze'de yardım kuruluşlarında görev yapan ve Filistinlilerle evlenerek buraya yerleşen toplam 120 Türk vatandaşı var.

‘Uluslararası baskılar engel olamayacak’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşen ABD Başkanı Barack Obama, Washington'ın Ortadoğu'daki nüfuzunu kullanarak karşılıklı saldırıları durdurmak için yardım teklif etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, sivillere yönelik şiddetin son bulması için taraflarla görüşerek Kasım 2012'de imzalanan ateşkese uyulma çağrısı yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Hamas liderlerinden İsmail Haniye, "Bu saldırıyı İsrail başlattı ve onlar bitirmelidir. Biz sadece kendimizi savunuyoruz" dedi.

Cuma akşamı Tel Aviv'de basın açıklaması yapan Netanyahu ise, "Bizi yok etmek isteyen teröristlere karşı tüm gücümüzle saldırmamıza hiçbir uluslararası baskı engel olamayacak" dedi.

Cumartesi veya pazar günü kabinenin kara harekâtı konusunda karar vereceğini söyleyen İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, "Hava saldırıları bu operasyonun ilk aşaması. Bir sonraki aşama konusunda 48 saat içinde karar vereceğimizi tahmin ediyorum" dedi.

Türkiye'den Gazze'ye gıda ve ilaç yardımı

Gazze’de bulunan hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de 1 milyon dolar değerinde yardım dağıttı.

TİKA'nın Gazze temsilcisi Muhammed Mürteca, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, İsrail'in saldırılarından zarar gören ailelere 1 milyon dolar değerinde acil yardım dağıttık. Yarım milyon dolar gıda, yarım milyon dolar da ilaç yardımı yapıldı" dedi.

Hükümet tarafından Gazze'deki belediyelere akaryakıt yardımı yapılması konusunun görüşüldüğünü belirten Mürteca, Filistin halkına daha fazla yardım yapılacağını ifade etti.

Başbakan Erdoğan'ın perşembe günü İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye yönelik acil gıda ve tıbbi yardım yapılması talimatını verdiği, yardımların TİKA tarafından organize edileceği bildirilmişti.

Üç İsrailli yaralandı

İsrail kaynaklarına göre, Gazze’den 28 km uzaklıktaki Aşdod kentinde bir benzin istasyonuna düşen roket biri ağır, üç İsraillinin yaralanmasına neden oldu.

AFP’nin İsrail’in askeri ve tıbbi kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, roketin düştüğü benzin istasyonunda bir patlama meydana geldi. İstasyonda çıkan yangın nedeniyle ağır hasar oluştu.

Al Jazeera muhabirine göre, Gazze’den fırlatılan altı füzenin ikisi Demir Kubbe savunma sistemi tarafından engellendi, diğer dört füze ise İsrail’in Tel Aviv, Herzliya, Ramat Gan ve Ramat Haşaron kentlerine düştü.

Al Jazeera muhabiri, İsrail’in Tel Aviv, Herzliya, Rehovot kentlerinde ve Tel Aviv’de yer alan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda sirenlerin çaldığını duyurmuştu. Sirenlerin çaldığı sırada havalimanda uçuşlar kısa bir süre için durduruldu.

Anadolu Ajansı'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, sabah saatlerinde Lübnan'ın Hasbayya bölgesinden kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından İsrail'e üç füze fırlatıldı. Lübnan emniyet güçlerinin, olayla ilgili bir şüpheliyi kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

10 Temmuz’da Gazze’den fırlatılan füzeler Tel Aviv ile Gazze arasında yer alan Aşdod kentine düşmüştü. Roketler bir İsraillinin ölmesine, dört İsrailli askerin yaralanmasına neden oldu.

İsrail’in beş gündür süren Gazze saldırılarına karşılık olarak Gazze’den toplam 470 roket atıldı. Gazze’den roket atan tarafların başında Hamas’ın askeri kolu İzzettin Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi geliyor.

Roketler Hayfa, Herzliya, Tel Aviv, Kudüs, Birüssebi ve Batı Nakab ve Gazze’ye yakın olan İsrail kentlerini hedef aldı. Roketle hedef alınan bazı noktalar, Gazze’ye yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta. İsrail’in Demir Kubbe adıyla anılan füze savunma sistemi olayların başından bu yana en az 100 roketi engelledi.