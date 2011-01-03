-İSRAİL'İN WIKILEAKS'TEKİ İRAN ENDİŞESİ TEL AVİV (A.A) - 02.01.2011 - İsrail Genelkurmay başkanı Gabi Aşkenazi'nin, 2009 yılında Amerikalı diplomatlara, İran'ın füze saldırı karşısında İsrail'in sadece 10-12 dakikalık bir zamanı olacağını söylediği bildirildi. İsrail basınında da yer alan, Wikileaks'in yayımladığı ve Tel Aviv'deki Amerikanı büyükelçiliği tarafından hazırlanan kriptoya göre Aşkenazi, Missouri kongre üyesi Ike Skeleton başkanlığındaki Amerikan heyetine, İran'ın elinde 300 kadar Şahab füzesi bulunduğunu ve bunların dakikalar için İsrail'e ulaşabileceğini ve etkili bir savunma için İsrail'e çok az zaman bıraktığını söyledi. İran'ın, İsrail için oluşturduğu tehlikeye rağmen kriptoda Aşkenazi'nin, Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın ve Hizbullah'ın askeri kapasitesinden daha çok endişe duyduğu ifade edildi. Fransız haber ajansı AFP'ye göre Aşkenazi'nin sözleri, Wikileaks'in bütün belgelerine ulaşma imkanı verilen Norveç dilinde yayımlanan Aftenposten gazetesinde yer aldı. Aşkenazi'nin 15 Kasım 2009'da Amerikan heyetine, İsrail'in, Hamas ve Hizbullah'a karşı geniş ölçekli bir savaşa hazırlandığını söylediği de gazetede yayımlandı. Buna göre Aşkenazi, İsrail'e karşı roket tehdidinin herzaman olduğundan çok daha ciddi olduğunu, bu yüzden de İsrail'in roket savunmasına böylesine büyük önem atfettiğini kaydetti. Aşkenazi, "İsrail ordusunu geniş çaplı bir savaşa hazırlıyorum, çünkü bunu yaptıktan sonra operasyonun çapını küçültmek, tersini yapmaktan daha kolay" dedi. İsrail Genelkurmay Başkanı, Hizbullah'ın elinde 40 bin roket bulunduğuna inandığını da söyledi. Aşkenazi ayrıca, "Hamas'ın, en fazla nüfusun yer aldığı Tel Aviv'i bombalama imkanı olacak" ifadesini kullandı. Aralık 2008 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği Dökme Kurşun operasyonunda, çoğu sivillerden oluşan yaklaşık 1400 Filistinli öldürülmüştü. Aşkenazi, Dökme Kurşun operasyonu sırasında ordunun hatalar yaptığını ancak sivillere asla kasıtlı olarak saldırılmadığını belirttiği ifade edildi. Aşkenazi, Gazze'de bundan sonraki bir savaşın daha fazla insan hayatına malolacağını, İsrail'in yerleşim yoğun yerlerde savaşa ilişkin sınırlamaları da kabul etmeyeceğini ifade etti.