İsrail'in tombul kraliçeleri

İsrail, güzellik yarışmalarına farklı bir boyut getirdi. Ülkede, alışılmış güzellik yarışmalarının yanı sıra 15 yıldır bir de şişman ve güzellere taç giydiriliyor.Ülkenin güneyindeki Berşiba kentinde gerçekleşen yarışma öncesinde adaylar hummalı bir hazırlık içindeydi. Saç, makyaj, kostüm derken, sonunda yarışmacılar podyuma hazır hale geldi. Sahnede en zayıfı 80 kilo olan 20 genç kız, birbirleyle yarıştı.Daha önce bu yarışmaya katılan 5 kadının oluşturduğu “Oh mama” adlı ” grup da şovlarıyla geceye renk kattı.Yarışmanın birincisi 22 yaşındaki Khani Yirmiyahu oldu. 80 kiloyla sahnedeki en zayıf yarışmacı olan Khani Yirmiyahu, “her kadın kendini eksiksiz hissetmeli ve kendini olduğu gibi sevmeli” dedi.