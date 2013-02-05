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İsrail’in Suriye saldırısında Kürecik üssü kullanıldı mı?

MHP'li Türkkan, Milli Savunma Bakanı Yılmaz’a İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği saldırıda Malatya üssünün kullanılıp kullanılmadığını sordu

05 Şubat 2013 21:56

Hülya Karabağlı

 

T24/ ANKARA

 

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği saldırıda Malatya Kürecik Radar Savunma Üssü’nün aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını sordu.  Türkkan’ın soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Saldırının Türkiye’de Suriye sınırı yakınlarına yerleştirilen Patriot Füzeleri’nin Almanya’dan gelen bataryalarının çalışmaya başlamasından sonra gerçekleştirilmesi dikkat çekmiş; İsrail’in, saldırı öncesinde, Malatya Kürecik’teki radarla bağlantılı “Demir Kubbe” hava savunma sistemini kuzeye taşıdığı haberlerde yer almıştır.

-İsrail Suriye’yi vururken Malatya Kürecik Radar Savunma Üssü aktif olarak görev yapmış mıdır?

-İsrail’in düzenlediği saldırıda Kürecik aktif görev yaptıysa bu; NATO tesislerinin savunulması amacıyla Türkiye’ye konuşlandırıldığı öne sürülen Patriotlar’ın İsrail’in korunmasına yönelik görevinin kanıtlandığı anlamına gelmez mi?

-Mart ayında yaptığınız açıklamada NATO radar üssüyle ilgili olarak, "Bu radar savunma amaçlıdır. Bu radarla hiç bir ülke hedef alınmamıştır'' iddiasında bulunmanıza rağmen İsrail’in son saldırısıyla bu üssün savunma amaçlı kullanıldığını ve hiçbir ülkenin hedef alınmadığını düşünüyor musunuz?

-Saldırının Türkiye’de Suriye sınırı yakınlarına yerleştirilen Patriot Füzeleri’nin Almanya’dan gelen bataryalarının çalışmaya başlamasından sonra gerçekleştirilmesi bir tesadüf müdür, yoksa önceden planlanmış mıdır?

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