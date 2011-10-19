-İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler Türkiye'de ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - İsrail Hamas arasındaki tutuklu takas anlaşması sonucu serbest bırakılan Filistinliler Ankara'ya getirildi. Kahire'den kalkan özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirilen Filistinli tutukluları, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf ile Dışişleri Bakanlığından bazı bürokratlar karşıladı. Uçaktan indikten sonra zafer işareti yapan Filistinliler, uçağın merdivenleri önünde ''şükür secdesi'' yaptılar. Buradan 2 ayrı araca alınan Filistinliler, eskortlar eşliğinde havalanından ayrıldı. Gazetecilerin önünden geçerken de zafer işareti yaparak, selam veren Filistinliler, kalacakları yere götürüldüler. Takas anlaşması sürecinde etkin rol oynayan Türkiye'ye, aralarında 1'i kadın olmak üzere 11 Filistinli getirilirken, gelenlerin Türkiye'de ne kadar kalacakları henüz netlik kazanmadı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail ile Hamas arasında varılan tutuklu takası anlaşması dolayısıyla serbest kalan bazı Filistinlilerin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olarak, ''Bizden resmen başvuruda bulunarak, Filistin'e ve komşu ülkelere dönmesi uygun görülmeyen, karşılıklı anlaşmayla uygun görülmeyen, sadece İsrail'in talebi değil, iki tarafın da anlaşarak üzerinde mutabık kaldıkları 42 kişiden bir kısmını da biz alacağız'' demişti.