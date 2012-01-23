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Dünya

İsrail'in ordusunda atama krizi İSTANBUL (A.A)

23 Ocak 2012 17:23

-İsrail'in ordusunda atama krizi İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - İsrail'de Genelkurmay Başkanı ile Başbakan arasında, yeni Hava Kuvvetleri Komutanını kim olacağı konusunda görüş ayrılığı çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeni Hava Kuvvetleri Komutanını kendisinin belirlemek istemesi, Genel Kurmay Başkanının tepkisini çekti. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Genel Kurmay Başkanı Benny Gantz, yeni Hava Kuvvetleri Komutanını atama yetkisinin kendisinde olduğunu söyledi. İsrail meclisi Knesset'te Devlet Denetim Komitesinde pazar günü gerçekleşen toplantıda konuşan Gantz, hükümetin bazı generalleri atamasının doğru olabileceğini ama Hava Kuvvetleri Komutanının kim olacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Gazetenin haberine göre, Başbakan Netanyahu İran'a saldırıyı desteklediği bilinen general Yohanan Locker'ı Hava Kuvvetlerinin başına getirmek istiyor. Haberde ayrıca, komitede, İsrail ordusundaki genel terfi sisteminin de gündeme geldiği bildirildi.  Ulusal Birlik koalisyonundan Aryeh Eldad, İsrail ordusunda atamalarda etkin olan psikolog ve uzmanların, orduyu ''vasatlığa'' ittiğini, belli bir kalıba uymayan komutan adaylarını elediğini öne sürdü. Bu uzmanlara gereğinden fazla yetki verildiğini savunan Eldad ''Orduyu yönetmeyi bir fabrika yönetmekle aynı sanıyorlar. Bir komutanın şu veya bu dersi geçip geçmediğine bakıldığı sürece, herhangi bir savaşı kazanamayız'' şeklinde konuştu.

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