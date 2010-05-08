İsrail'in nükleer kullanım faaliyeti Haziran'da açıklanacak

T24 - Bugüne kadar çok tartışıldı ancak bir türli belgelenemedi. İsrail'in yürüttüğü söylenen gizli nükleer faaliyetlerinin ilk kez Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) haziran ayındaki toplantısında gündeme gelebileceği belirtiliyor. Associated Press (AP) haber ajansının ulaştığı belgelere göre, "İsrail'in nükleer kapasitesi" haziran gündeminde 8. madde de tartışılacak.



Toplantının gündeminde, toplantının başlayacağı tarihe kadar değişiklikler yapılabileceği gelen bilgiler arasında, ancak bir değişiklik öngörülmemesi durumunda kurum 52 yıllık tarihinde ilk kez, İsrail'in nükleer meselesini gündeme alacak.



Kurul üyesi bir ülkenin üst düzey bir diplomatı, maddenin Arapların isteği üzerine dahil edildiğini belirtti.







