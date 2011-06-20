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Dünya

İSRAİL'İN MAVİ MARMARA MEMNUNİYETİ KUDÜS (A.A)

20 Haziran 2011 16:17

-İSRAİL'İN MAVİ MARMARA MEMNUNİYETİ KUDÜS (A.A) - 20.06.2011 - İsrail, Mavi Marmara'nın Gazze'ye gidecek yardım filosundan "teknik nedenler" dolayısıyla çekilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Adını açıklamak istemeyen bir hükümet yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, "bunun olumlu bir karar olduğunu düşündüklerini ve İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunacağını ümit ettiklerini" belirtti. Yetkili, "bununla birlikte politikalarında değişiklik olmadığını, Gazze Şeridi'ne yönelik deniz ablukasının sürdüğünü ve buna uyulması için ne gerekiyorsa yapacaklarını" söyledi.

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