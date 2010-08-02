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Dünya

İSRAİL'İN KARARINI NETANYAHU BİLDİRDİ NEW YORK (A.A)

02 Ağustos 2010 21:10

-İSRAİL'İN KARARINI NETANYAHU BİLDİRDİ NEW YORK (A.A) - 02.08.2010 - Mavi Marmara gemisinin de içinde bulunduğu filoya düzenlenen ve 9 Türk'ün hayatını kaybettiği baskınla ilgili olarak BM çerçevesinde kurulacak heyete İsrail'in katılacağının, bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a bildirildiği açıklandı.  BM Genel Sekreteri Ban açıklamasında, hem İsrail'in hem de Türkiye'nin uzlaşı zihniyeti çerçevesinde işbirliği yaptıklarını belirterek, her iki ülkeye de teşekkürlerini bildirdi ve bunun önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. İsrail hükümet sözcüsü Merk Regev de AP'ye yaptığı açıklamada, "Bugün İsrail, BM Genel Sekreteri'ni, filo olayı konusunda Genel Sekreter'in oluşturacağı heyete katılacağı yönünde bilgilendirmiştir. Nihayette gerçeklerin bizim yanımızda olduğundan eminiz. Güvenilir, nesnel bir (soruşturma) heyet olacağı konusunda herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.  -İSRAİL İÇİN YENİ BİR DURUM- AP ajansı, İsrail'in soruşturma heyetini kabul etmesiyle, BM'ye yönelik on yıllardır devam eden geleneksel tutumundan koptuğu yorumunu yaptı. Yorumda, İsrail'in BM'ye daima kuşkuyla baktığı, BM organlarını ülkesine karşı taraflı tutum takınmakla suçladığı belirtilerek, "bu karar, İsrail için bu tutumdan bir ayrılmayı işaret ediyor" denildi.

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