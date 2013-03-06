İsrail'in 'ırkçı otobüsleri' yakıldı!

Filistinlilerle Yahudiler'in aynı otobüslere binmesini yasaklayan İsrail yönetimine Filistinliler'den ilk yanıt: Batı Şeria'da iki otobüs yakıldı.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Filistinlilerin Yahudilerle aynı otobüslere binmesini yasaklayan İsrail yönetiminin kararının ardından Batı Şeria'da iki 'ırkçı otobüs' yakıldı. Batı Şeria ve Tel Aviv arasında yapılan uygulamaya tepki gösteren Filistinliler, Afikim firmasına ait otobüsleri Kafar Kasem kasabasında dün ateşe verdi. Kundaklamada iki otobüs tamamen kül haline geldi. Olaydan sonra İsrail firmasının Filistinlileri taşıyan otobüsleri başka bir mevkiye naklettiği kaydedildi.

Irkçı uygulamayı ptotesto eden Filistinliler Kalkilya yakınlarındaki Eyal kontrol noktasında ve otobüs duraklarında 'Bu utancı da aşağız!', 'Erdem!' yazılı pankartlar taşıdı. Bazı Filistinliler de üzerinde İngilizce ve Arapça 'Özgürlük!' ve 'Adalet!' yazısı bulunan tişörtler giydi.