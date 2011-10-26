-İsrail'in ilk parti prefabrik evleri bugün yola çıkıyor TEL AVİV (A.A) - 26.10.2011 - İsrail'in Van ve çevresindeki deprem nedeniyle Türkiye'ye yollamayı planladığı prefabrik evlerin ilk bölümü bugün yola çıkıyor. İsrail radyosuna bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanlığı Müsteşarı Udi Şani, gönderilecek prefabrik evlerin ilk partisinin bugün uçakla öğle sıralarında Türkiye'ye doğru hareket edeceğini bildirdi. Verilen bilgilere göre ilk parti yardımlar yaklaşık 100 kadar prefabrik evi kapsıyor. Prefabrik evlerin kalan bölümlerinin ise gemiyle transfer edileceği de kaydedildi. Savunma Sakanlığı Müsteşarı, Türkiye'deki yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını ve her yoldan yardımda bulunmak için gerekeni yapacaklarını da dile getirdi. Şani, bu yardımın iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi yolunda bir adım olması umudunu taşıdığını da kaydetti. İsrail basını, dün Van ve çevresinde meydana gelen ve yüzlerce insanın ölümüne, bini aşkın kişinin de yaralanmasına neden olan depremin ardından, Türkiye'nin İsrail'den yardım istediğini duyurmuştu. Bu haberlerde, Dışişleri Bakanlığı'nın, deprem bölgesindeki afetzedeler için kullanılmak üzere prefabrik ev ihtiyacı için İsrail Dışişleri Bakanlığı'na resmen başvuruda bulunduğu, bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın da bakanlık Müsteşarı Rafael Barak'a, gerekli ekipmanın en kısa sürede tranfer edilmesi talimatını verdiği kaydedilmişti.